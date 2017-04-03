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3 апреля 2017, 16:22 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

ФХР может организовать «Русский дом» в Кельне во время чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) может организовать дом болельщиков сборной страны в Кельне, где национальная команда проведет матчи чемпионата мира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФХР.

Турнир пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Россияне на предварительном этапе в Кельне сыграют с командами США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.

«Федерация хоккея России в настоящий момент прорабатывает вопрос о создании “Русского дома”, ведет переговоры со спонсорами, у которых есть интерес к этому проекту, — сообщили в пресс-службе. — Скорее всего, это будет две точки».

В последний раз «Русский дом» был развернут для отечественных болельщиков на чемпионате мира в Москве год назад. В нем выставляли, в частности, кубки чемпионов мира, которые российские хоккеисты завоевывали на последних турнирах, демонстрировались видеоролики матчей сборных СССР и России.

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