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3 апреля 2017, 10:08 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Хоккеист «Торонто» Зайцев в апреле встретится со скаутом сборной России Жамновым

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» Никита Зайцев встретится в апреле с главой скаутской службы сборной России Алексеем Жамновым. Об этом игрок рассказал ТАСС.

Защитник рассказал что пока не думает о возможном участии в чемпионате мира. Увеличить
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Предстоящий чемпионат мира пройдет в мае этого года в Кельне и Париже.

«Сейчас вообще не думаю об этом (чемпионате мира), о раннем завершении сезона в голове мыслей нет, — сказал Зайцев. — Да, я созванивался с Жамновым. Он сказал, что подъедет в Канаду, мы пообщаемся».

Зайцев, в 2011 году ставший чемпионом мира среди молодежных команд, дебютировал в национальной команде на этапе Евротура в апреле 2013 года. Выступал на двух чемпионатах мира (2013, 2016), бронзовый призер турнира 2016 года в Москве, участник Кубка мира того же года в Торонто.

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