Хоккеист «Торонто» Зайцев в апреле встретится со скаутом сборной России Жамновым

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Предстоящий чемпионат мира пройдет в мае этого года в Кельне и Париже.

«Сейчас вообще не думаю об этом (чемпионате мира), о раннем завершении сезона в голове мыслей нет, — сказал Зайцев. — Да, я созванивался с Жамновым. Он сказал, что подъедет в Канаду, мы пообщаемся».

Зайцев, в 2011 году ставший чемпионом мира среди молодежных команд, дебютировал в национальной команде на этапе Евротура в апреле 2013 года. Выступал на двух чемпионатах мира (2013, 2016), бронзовый призер турнира 2016 года в Москве, участник Кубка мира того же года в Торонто.