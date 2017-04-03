Хоккеист «Торонто» Зайцев в апреле встретится со скаутом сборной России Жамновым
МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» Никита Зайцев встретится в апреле с главой скаутской службы сборной России Алексеем Жамновым. Об этом игрок рассказал ТАСС.
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Предстоящий чемпионат мира пройдет в мае этого года в Кельне и Париже.
«Сейчас вообще не думаю об этом (чемпионате мира), о раннем завершении сезона в голове мыслей нет, — сказал Зайцев. — Да, я созванивался с Жамновым. Он сказал, что подъедет в Канаду, мы пообщаемся».
Зайцев, в 2011 году ставший чемпионом мира среди молодежных команд, дебютировал в национальной команде на этапе Евротура в апреле 2013 года. Выступал на двух чемпионатах мира (2013, 2016), бронзовый призер турнира 2016 года в Москве, участник Кубка мира того же года в Торонто.
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