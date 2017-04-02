С. Голубович: Жуков должен сыграть на юниорском чемпионате мира
Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович рассказал о подготовке команды к юниорскому чемпионату мира по хоккею — 2017, который пройдёт в Словакии с 13 по 23 апреля.
«Сбор у нас в самом разгаре, в Словакии ещё будем тренироваться. В Новогорске до отъезда проведём ещё два тренировочных занятия, сегодня к нам присоединились ребята из Северной Америки. В
Не знаю, как смотреть на то, что матч сегодня был отменён и получилась просто тренировка. Не имеем права играть без присутствия скорой помощи, произошли накладки
Лишний мандраж ещё никому не помогал, в коллективе настроение нормальное сейчас. Безусловно, мы уже знаем, как всё происходит на юниорских чемпионатах мира, опыт есть. Думаю, это сыграет положительную роль. Пока не могу сказать, есть ли проблемы, буквально
В 20 лет ребята уже более взрослые и осознанные, показывают взрослый хоккей. Юниорская сборная — это самый молодой год в МХЛ. Мало кого в ВХЛ и КХЛ подпускают, поэтому у ребят мало игровой практики. Костин, Тарасов, Алексеев — серьёзные потери для сборной. Хаванов травмирован, поэтому тоже не едет. У нас такой подбор игрков, что есть два ярко выраженных звена. Мы не можем выбирать из большого числа людей, как во взрослой команде. К тому же в 1999 год был низкий уровень рождаемости, так что выбор совсем маленький", — передаёт слова Голубовича корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
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