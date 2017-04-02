Крушение Канады! Россиянки и финки обходят женскую «кленовую» сборную на ЧМ-2017

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Сегодня ночью основы женского хоккея на мировых первенствах были потрясены. Сборная Канады, которая всегда считалась одним из двух непререкаемых авторитетов на международной арене потерпела поражение от финок — 3:4.

И это первое поражение сборной Канады на чемпионатах мира от соперниц из Европы! До этого североамериканки побеждали в 20 поединках кряду.

Таким образом, в сильнейшей группе команд на проходящем в США чемпионате мира сейчас сложилась очень интересная ситуация.

Канадцы на последнем месте, после поражения от финок и сборной США (0:2).

Лидируют в группе американки, которые сегодня ночью разгромили нашу команду — 7:0. Россиянок в битве с лидерами женского хоккея хватило только на первый период. В его концовке наши даже имели шансы открыть счет в большинстве, но нарвались на контратаку и пропустили гол в раздевалку. А в третьем периоде, поняв, что матч не спасти и вовсе рассыпались.

На втором месте идут финки, уступившие нашим 1:2, и одолевшие канадок — 4:3.

Сборная России на третьей позиции. У наших девушек, как и у финнок три очка, но худшая разница шайб — 2:8, против 5:5.

Кто в итоге займет на второе место в группе «А», дарующее прямой выход в полуфинал сейчас совершенно не понятно.

Маловероятно, что финки одолеют еще и американок. Но тут будет важно еще и то — с каким счетом они им уступят.

Ну, а для россиянок достаточно зацепить в матче с Канадой одно очко, то есть перевести матч в овертайм, чтобы выйти на второе место, а канадок оставить на четвертом и, соответственно, отправить в дополнительный четвертьфинал.

Задачка, конечно, не простая. Но финкам же она оказалась по силам. А наши играют не хуже! Тем более, что и канадки наверняка будут нервничать. В общем, обо всем этом мы узнаем только завтра вечером, когда начнется матч Канада — Россия.

Напомню, что в любом случае никто из команд, стартующих в группе «А», не теряет шансов на победу в турнире.

Так что канадки еще могут дойти до финала и завоевать «золото». Год назад, на ЧМ-2016, наша команда проиграла в группе «А» все три поединка, но вернулась домой с бронзовыми медалями.

Однако вместе с тем, организаторам женских чемпионатов мира пора призадуматься над новой формулой турнира. Похоже, что гегемонии североамериканских команд приходит конец!