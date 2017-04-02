Шохина: Хоккеистки Канады в физическом плане уступают американкам

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Сборная России во втором матче на предварительном этапе чемпионата мира в американском Плимуте проиграла команде США со счетом 0:7. В заключительной игре на этой стадии россиянки в понедельник сыграют с командой Канады, которая потерпела два поражения — от американок и финок.

«Мы ходили посмотреть матч канадок с финками. Могу отметить по нему, что в “физике” канадки явно уступают американкам», — сказала Шохина.

По ее словам, одним из ключевых моментов игры со сборной США стало то, что россиянки в конце первого периода не реализовали численное преимущество «пять на три», пропустив гол.

«Предполагаю, что команде просто не удалось отыграть в полную силу все 60 минут матча, в некоторых эпизодах вообще расслабились и не выполнили установку тренера до конца. Просто проигрываем тактически, допускаем ненужные ошибки. Может, сказывается усталость или где-то смены переигрываем, побежали забивать, а соперники нас начали ловить на контратаках», — отметила она.