Как обыграть Америку? Сборная России проиграла США 0:7 на ЖЧМ

Как команды подходили к матчу

Для обеих сборных это была вторая игра на групповом этапе чемпионата мира, и её результат мог внести ясность в турнирные расклады и примерно определить, какие перспективы могут ждать каждый из этих коллективов. Первые матчи обе сборные провели для себя удачно, хотя они были довольно тяжёлыми. Американки переиграли своих соседей из Канады со счётом 2:0, а наши девушки на характере одолели финок. Уступая после двух периодов 0:1, в заключительной трети они смогли переломить ход матча и забросили две шайбы, которые оказались победными. Так что, к этой встрече обе сборные подходили в хорошем настроении.



Безусловно, на весь хоккейный мир прогремела история о возможном бойкоте сборной США домашнего чемпионата мира. Хоккеисток не устраивали гонорары, которые им выплачивают в Федерации хоккея США. И в день стартовой игры с канадками обеим сторонам удалось достичь компромисса в этом вопросе. Отныне игроки национальной команды в олимпийский период будут получать по три тысячи долларов в месяц. Также были увеличены и премиальные за медали на Олимпиаде.

А будет ли дежавю?

Перед стартовой сиреной невольно вспоминался прошлый чемпионат мира, где российские игроки дважды встречались с командой США, и обе встречи закончились уверенными победами наших соперниц. На групповом турнире (что примечательно, тогда игра тоже состоялась 1 апреля) американки обыграли наших девушек со счётом 8:0, а в полуфинале цифры на табло были ещё крупнее — 9:0. Такие результаты наталкивали на мысль о том, что нечто подобное может повториться и на этот раз. Но сборная России удивила, причём приятно. В игре россиянок не чувствовалось паники. Да, хозяева турнира больше владели шайбой, но опасных моментов у наших ворот было немного, тем более, что и наши хоккеистки порой огрызались.

Но ближе к концу первого подопечные Алексея Чистякова пропустили обиднейший гол. Россиянки, играя в большинстве и имея до этого верный момент (в ситуации «пять на три»), чтобы повести в счёте, пропустили выход «два в одного». Американки попытались переиграть Марию Сорокину. С первым броском наш голкипер справился, а вот добивание Аманды Кессел оказалось разящим.



Пропустили, но не сломались

Примерно такая же картина была и во второй трети матча. За хозяйками турнира по-прежнему было преимущество, они чаще атаковали и угрожали владениям Сорокиной, но по-настоящему опасных ситуаций у своих ворот наши девушки допускали по минимуму. И, в сравнении с матчами с этим же соперником на прошлогоднем планетарном форуме, в игре команды Чистякова заметен прогресс.



Наши хоккеистки временами создавали интересные моменты в атаке. Так, например, Шохина обокрала американского защитника в чужой зоне, сместилась в центр и бросила. Вратарь сборной США Руни шайбу отбила, а дальше американки зачистили «пятак». Но через пару минут наши девушки допустили одну из редких ошибок в защите. Декер ворвалась в зону по центру и выдала пас на Койн, которая с одного касания сделала счёт 2:0.



А буквально в следующей же атаке Кессел сбросила шайбу на Ламурэ-Дэвидсон, одиноко стоявшую в круге вбрасывания, и та нанесла сильный бросок, с которым. Сорокина справиться не смогла. Но команда не развалилась, и об этом свидетельствовал опаснейший момент у ворот Руни, когда шайба металась по ленточке, но так её и не пересекла. До второго перерыва американки забили ещё один гол, но тот засчитан не был, так как Брант, к которой шайба попала после рикошета от Сорокиной, ударила по ней ногой.

До второго перерыва россиянки организовали ещё один опасный контрвыпад, но Алевтина Штарёва, заходившая к воротам Руни с левого края, слишком долго готовила бросок, и была настигнута защитником. Незадолго до ухода в раздевалки наши пропустили ещё одну шайбу, и третий период с точки зрения выявления победителя превратился в формальность. Вновь отличилась Ламурэ-Дэвидсон.

Россиянок не в чем укорить

Заключительный игровой отрезок, как и ожидалось, весомых изменений в игру не внёс. Её характер существенно не изменился, разве что «звёздно-полосатые», осознавая весомость своего перевеса, немного успокоились. Временами россиянкам удавалось переводить шайбу в зону соперника и что-то там придумывать, но до опасных ситуаций дело уже не доходило. А в середине периода сборная США поймала наших хоккеисток на контратаке. Американки выскочили в контратаку с численным преимуществом. Брианна Декер, бежавшая по правому флангу, обыгралась с Клайн, двигавшейся по центру, и поразила ворота сборной России. На последней минуте россиянки пропустили ещё два гола, но они уже ни на что не влияли.

Подопечные Чистякова проиграли сборной США со счётом 0:7, но, в сравнении с прошлогодними матчами с этой командой они выглядели сильнее и лучше. Заключительный матч группового этапа с канадками они проведут 3 апреля. Начало встречи в 22:30 по московскому времени.