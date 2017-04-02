Чистяков: Хоккеисткам РФ в матче ЧМ с США не хватило в первую очередь концентрации

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В субботу в американском Плимуте россиянки в матче группы А проиграли хозяйкам льда и действующим чемпионкам мира со счетом 0:7.

«Мы провалились в концовках периодов — второго, третьего. Хотя предупреждали девчонок, что не нужно сейчас лететь, сломя голову. Не хватило в первую очередь концентрации. Где-то эмоции перехлестнули: все-таки не забросили ни одной шайбы, а в подсознании у игроков есть спортивное самолюбие, хотелось забить гол престижа. Вот и получилось, что три нападающих полетели забивать, и быстрая передача соперника вразрез привела к шайбе в наши ворота», — цитирует Чистякова сайт ФХР.

Американки одержали вторую победу в двух встречах турнира и лидируют в группе А. «Ключевой момент — индивидуальное мастерство хоккеисток, здесь оно решило многое. Когда игрок обыгрывает один в один, лучше катается и в целом мобильнее, это весомые аргументы, которые склоняют чашу весов», — добавил тренер.

В следующем матче россиянки, завоевавшие в 2016 году бронзу мирового первенства, сыграют 3 апреля с командой Канады.