Чистяков: Хоккеисткам РФ в матче ЧМ с США не хватило в первую очередь концентрации
МОСКВА, 2 апр —
Р-Спорт. Хоккеисткам сборной России в матче группового этапа чемпионата мира против команды США не хватило в первую очередь концентрации, считает главный тренер российской сборной Алексей Чистяков.
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В субботу в американском Плимуте россиянки в матче группы А проиграли хозяйкам льда и действующим чемпионкам мира со счетом 0:7.
«Мы провалились в концовках периодов — второго, третьего. Хотя предупреждали девчонок, что не нужно сейчас лететь, сломя голову. Не хватило в первую очередь концентрации.
Американки одержали вторую победу в двух встречах турнира и лидируют в группе А. «Ключевой момент — индивидуальное мастерство хоккеисток, здесь оно решило многое. Когда игрок обыгрывает один в один, лучше катается и в целом мобильнее, это весомые аргументы, которые склоняют чашу весов», — добавил тренер.
В следующем матче россиянки, завоевавшие в 2016 году бронзу мирового первенства, сыграют 3 апреля с командой Канады.
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