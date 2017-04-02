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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29282744/
2 апреля 2017, 8:05 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Финские хоккеистки впервые в истории победили канадок на ЧМ

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Женская сборная Финляндии победила команду Канады со счетом 4:3 во втором матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в американском Плимуте.

Финские хоккеистки впервые в истории чемпионатов мира смогли выиграть у канадок — ранее команды провели между собой 21 встречу (с 1990 года), и все их выиграла сборная Канады. В свою очередь, 10-кратные чемпионки мира впервые в истории мировых первенств проиграли не сборной США.

После двух туров в группе А лидируют действующие чемпионки мира американки, набравшие шесть очков. На втором месте идут россиянки (3 очка), на третьем — финки (3). Команда Канады, потерпев два поражения, замыкает четверку сильнейших (0).

В матче третьего тура канадкам предстоит сыграть с россиянками. Игра пройдет в воскресенье, начало — 22:35 мск.

Две лучшие сборные из группы А напрямую выйдут в полуфинал соревнований, команды, занявшие 3-е и 4-е места, сразятся в четвертьфиналах с двумя лучшими сборными из квартета В.
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