Хоккеистки сборной России крупно уступили американкам в матче ЧМ

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Шайбы забросили Аманда Кессел (19-я минута), Кендалл Койн (33, 60), Джослин Ламоро-Дэвидсон (34, 40), Брианна Декер (50, 60).

В следующем матче команда Алексея Чистякова встретится со сборной Канады. Игра пройдет в воскресенье, начало — 22:35 мск.

После двух матчей в группе А лидируют американки, набравшие шесть очков. На втором месте идут россиянки (3 очка). Команды Финляндии и Канады провели по одной встрече, проиграли их и пока очков в своем активе не имеют.

Две лучшие сборные из группы А напрямую выйдут в полуфинал соревнований, команды занявшие 3-е и 4-е места сразятся в четвертьфиналах с двумя лучшими сборными из квартета В.