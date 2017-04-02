Хоккеистки сборной России крупно уступили американкам в матче ЧМ
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею крупно проиграла команде США со счетом 0:7 во втором матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в американском Плимуте.
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Шайбы забросили Аманда Кессел (19-я минута), Кендалл Койн (33, 60), Джослин
В следующем матче команда Алексея Чистякова встретится со сборной Канады. Игра пройдет в воскресенье, начало — 22:35 мск.
После двух матчей в группе А лидируют американки, набравшие шесть очков. На втором месте идут россиянки (3 очка). Команды Финляндии и Канады провели по одной встрече, проиграли их и пока очков в своем активе не имеют.
Две лучшие сборные из группы А напрямую выйдут в полуфинал соревнований, команды занявшие 3-е и 4-е места сразятся в четвертьфиналах с двумя лучшими сборными из квартета В.
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