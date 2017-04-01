Женская сборная США победила команду Канады на чемпионате мира
МОСКВА, 1 апр —
Р-Спорт. Хоккеистки сборной США обыграли команду Канады в матче группового этапа чемпионата мира в американском Плимуте.
Игра группы A, прошедшая в пятницу, закончилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу американок. В составе победительниц отличились Брайанна Декер (38-я минута) и Жизель Марвин (45).
В следующем матче 1 апреля американские хоккеистки сыграют со сборной России, а канадки встретятся с командой Финляндии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter