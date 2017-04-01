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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29277221/
1 апреля 2017, 11:02 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Женская сборная США победила команду Канады на чемпионате мира

МОСКВА, 1 апр — Р-Спорт. Хоккеистки сборной США обыграли команду Канады в матче группового этапа чемпионата мира в американском Плимуте.

Игра группы A, прошедшая в пятницу, закончилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу американок. В составе победительниц отличились Брайанна Декер (38-я минута) и Жизель Марвин (45).

В следующем матче 1 апреля американские хоккеистки сыграют со сборной России, а канадки встретятся с командой Финляндии.
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