Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29275941/
1 апреля 2017, 0:06 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Матч женского ЧМ Финляндия — Россия задержали на 25 минут из-за проблем со льдом

Матч женской сборной России на чемпионате мира с командой Финляндии задержали на 25 минут из-за проблем со льдом.

Начало встречи было запланировано на 23:00 мск, но потребовалось почти полчаса, чтобы устранить неполадки.

Чемпионат мира 2017 года стартовал в американском Плимуте 31 марта и продлится до 7 апреля. Россиянки входят в сильнейший пул и на групповом этапе сыграют, кроме Финляндии, с действующими чемпионками командой США, а также Канадой.

Состав сборной России:
Александрова (Сорокина);
Баталова — Шибанова, Гаврилова — Смоленцева — Вафина;
Пирогова — Гончаренко, Штарёва — Дергачёва — Белякова;
Лобова — Щукина, Малявко — Дюпина — Кадирова;
Ганеева, Митрофанова — Скиба.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Российские хоккеистки начинают выступление на чемпионате мира в США

Российские хоккеистки начинают выступление на чемпионате мира в США

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Чемпионат мира по хоккею среди женских команд стартует в пятницу в американском Плимуте (штат Мичиган). Традиционными фаворитами турнира являются сборные США и Канады, российская сборная будет вновь претендовать на бронзовые медали.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!