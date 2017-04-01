Начало встречи было запланировано на 23:00 мск, но потребовалось почти полчаса, чтобы устранить неполадки.



Чемпионат мира 2017 года стартовал в американском Плимуте 31 марта и продлится до 7 апреля. Россиянки входят в сильнейший пул и на групповом этапе сыграют, кроме Финляндии, с действующими чемпионками командой США, а также Канадой.



Состав сборной России:

Александрова (Сорокина);

Баталова — Шибанова, Гаврилова — Смоленцева — Вафина;

Пирогова — Гончаренко, Штарёва — Дергачёва — Белякова;

Лобова — Щукина, Малявко — Дюпина — Кадирова;

Ганеева, Митрофанова — Скиба.