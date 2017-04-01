Матч женского ЧМ Финляндия — Россия задержали на 25 минут из-за проблем со льдом
Матч женской сборной России на чемпионате мира с командой Финляндии задержали на 25 минут
из-за проблем со льдом.
Начало встречи было запланировано на 23:00 мск, но потребовалось почти полчаса, чтобы устранить неполадки.
Чемпионат мира 2017 года стартовал в американском Плимуте 31 марта и продлится до 7 апреля. Россиянки входят в сильнейший пул и на групповом этапе сыграют, кроме Финляндии, с действующими чемпионками командой США, а также Канадой.
Состав сборной России:
Александрова (Сорокина);
Баталова — Шибанова, Гаврилова — Смоленцева — Вафина;
Пирогова — Гончаренко, Штарёва — Дергачёва — Белякова;
Лобова — Щукина, Малявко — Дюпина — Кадирова;
Ганеева, Митрофанова — Скиба.
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