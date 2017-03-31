Российские хоккеистки начинают выступление на чемпионате мира в США

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С 1990 года состоялось 17 чемпионатов мира по хоккею среди женщин, и каждый раз в финале выступали команды США и Канады. Российская команда три последних турнира играла в матче за третье место с соперницами из Финляндии и дважды (2013 и 2016 гг) завоевала медали. По словам бывшего главного тренера команды, советника президента Федерации хоккея России (ФХР) по вопросам женского хоккея Михаила Чеканова, на данном этапе третье место — максимальный результат, на который приходится рассчитывать россиянкам. Однако Чеканов уточнил, что в жизни бывает всякое и шансы есть всегда.

Надежду на серебряные награды остальным командам едва не подарили американки, которые собирались бойкотировать домашний чемпионат мира из-за конфликта с национальной федерацией по поводу призовых. В числе требований спортсменок были также помощь с присмотром за детьми игроков и организация длительных перелетов бизнес-классом. Ассоциация хоккея США в прежние годы поддерживала женскую сборную лишь в олимпийские сезоны, выделяя по шесть тысяч долларов на игрока. В результате переговоров, в ходе которых девушек поддержали американские хоккеисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и даже группа сенаторов, было подписано соглашение, финансовая сторона которого не разглашается.

В Америку — без Старовойтовой

Главный тренер сборной России Алексей Чистяков включил в состав команды 24 хоккеисток. Это вратари Надежда Александрова («Торнадо»), Надежда Морозова («Бирюса»), Мария Сорокина («Динамо» СПб), защитники — Ангелина Гончаренко («Торнадо»), Анастасия Чистякова («Динамо» СПб), Екатерина Лобова («Бирюса»), Анна Шибанова («Агидель»), Мария Баталова («Торнадо»), Нина Пирогова («Торнадо»), Анна Щукина («Агидель»), Лиана Ганеева («Арктик-Университет»), нападающие Галина Скиба, Елена Дергачева, Анна Шохина (все — «Торнадо»), Ольга Сосина («Агидель»), Людмила Белякова («Торнадо»), Фануза Кадирова («Арктик-Университет»), Евгения Дюпина («Динамо» СПб), Екатерина Смоленцева («Агидель»), Алевтина Штарева («Торнадо»), Элина Митрофанова («Агидель»), Лидия Малявко («Бирюса»), Ия Гаврилова («Калгари Инферно»), Александра Вафина («Калгари Динос»).

В состав сборной не вошла 17-летняя Алена Старовойтова, которая ранее стала самой юной хоккеисткой в истории национальной команды, приглашенной для подготовки к мировому первенству. По словам Чеканова, Старовойтова — будущее отечественного хоккея, однако пока ей играть на взрослом чемпионате мира рано.

Турнир проходит по традиционной для женского хоккея формуле, когда на предварительном этапе восемь команд разделены на две группы согласно рейтингу участников. В группу А вошли сильнейшие команды из США, Канады, России и Финляндии, в группе В выступят сборные Швеции, Швейцарии, Чехии и Германии.

Сборная России дебютирует на турнире матчем против команды Финляндии, который начнется 31 марта в 23:00 мск. В 22:35 субботы россиянки проведут встречу против американок, 3 апреля в это же время команда Чистякова сыграет со сборной Канады.

Две лучшие команды группы А выходят в полуфинал, две другие сборные 4 апреля сыграют в четвертьфинале против двух лучших команд группы В. Полуфиналы и матч за пятое место пройдут 6 апреля, финал и матч за третье место — 7 апреля.

Сборная США пока уступает канадкам по количеству чемпионских титулов (семь против 10), но именно она выиграла три последних мировых первенства. Сборная России трижды выигрывала бронзовые медали — в 2001, 2013 и 2016 гг.