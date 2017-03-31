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31 марта 2017, 0:13 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Спорт-Экспресс

Сосина и Шохина дисквалифицированы на стартовый матч ЧМ в США

Нападающие сборной России Ольга Сосина и Анна Шохина пропустят стартовый матч на женском чемпионате мира с командой Финляндии.

Дисциплинарный комитет турнира отстранил обеих хоккеисток на одну игру за нарушения во время выставочной встречи со швейцарками.

Напомним, что чемпионат мира среди женщин стартует завтра в американском Плимуте (штат Мичиган). На первом этапе россиянки также сыграют с командами США и Канады. (Евгений БЕЛОУСОВ).
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