Юношеская сборная Казахстана дважды обыграла «Снежных Барсов»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первом матче хоккеисты сборной Казахстана U-18 выиграли со счетом 5:2. Шайбами в составе сборной отметились: Максим Мухаметов, Артур Гатиятов (дубль), Андрей Буяльский и Валерий Орехов.

Во второй встрече юноши также оказались сильнее — 5:0. Голы на свой счет записали: Артур Гатиятов (дубль), Давид Макуцкий, Батырлан Муратов и Даниил Субботин.