Юношеская сборная Казахстана дважды обыграла «Снежных Барсов»
Юношеская сборная Казахстана в рамках подготовки к чемпионату мира-2017, который состоится в словенском Бледе с 7 по 13 апреля, провела два контрольных поединка со столичной командой «Снежные Барсы» и в обоих матчах одержала победы.
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В первом матче хоккеисты сборной Казахстана U-18 выиграли со счетом 5:2. Шайбами в составе сборной отметились: Максим Мухаметов, Артур Гатиятов (дубль), Андрей Буяльский и Валерий Орехов.
Во второй встрече юноши также оказались сильнее — 5:0. Голы на свой счет записали: Артур Гатиятов (дубль), Давид Макуцкий, Батырлан Муратов и Даниил Субботин.
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