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30 марта 2017, 11:51 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Sports.kz

Юношеская сборная Казахстана дважды обыграла «Снежных Барсов»

Юношеская сборная Казахстана в рамках подготовки к чемпионату мира-2017, который состоится в словенском Бледе с 7 по 13 апреля, провела два контрольных поединка со столичной командой «Снежные Барсы» и в обоих матчах одержала победы.

Юношеская сборная Казахстана в рамках подготовки к чемпионату мира-2017 который состоится в словенском <span class=error>Бледе</span> с 7 по 13 апреля провела два контрольных поединка со столичной командой Снежные Барсы и в обоих матчах одержала победы. Увеличить
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В первом матче хоккеисты сборной Казахстана U-18 выиграли со счетом 5:2. Шайбами в составе сборной отметились: Максим Мухаметов, Артур Гатиятов (дубль), Андрей Буяльский и Валерий Орехов.

Во второй встрече юноши также оказались сильнее — 5:0. Голы на свой счет записали: Артур Гатиятов (дубль), Давид Макуцкий, Батырлан Муратов и Даниил Субботин.

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