Расширенный состав женской сборной Казахстана на чемпионат мира-2017
Тренерский штаб женской сборной Казахстана огласил расширенный состав команды на чемпионат мира-2017 в Дивизионе I группы «В», который пройдет в городе Катовице (Польша).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Расширенный состав женской сборной Казахстана:
Вратари: Дарья Дмитриева («Торпедо»), Айжан Раушанова, Татьяна Глазкова (обе — «Айсулу»);.
Защитницы: Ксения Бушуева, Ажар Хамиммульдинова, Татьяна Лихаус, Галия Нургалиева (а), Ольга Конышева (к), Александра Феклистова, Екатерина Скобелкина, Аида Олжабаева (все — «Айсулу»);.
Нападающие: Мадина Турсынова, Пернеш Ашимова, Малика Алдабергенова, Булбул Картанбаева, Алена Фукс (а), Арай Шегебаева, Зарина Тухтиева, Меруерт Рыспек, Карина Фельзинк, Татьяна Королева, Дария Молдабай (все — «Айсулу), Булбул Картанбаева, Анастасия Орлова (обе — «Томирис»).
Официальные представители команды:
Александр Мальцев — главный тренер
Наталья Скобелкина — тренер
Сергей Петриченко — тренер
Сергей Соловьев — руководитель делегации
Фегим Голятдинов — технический администратор
Марина Назарова — доктор.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter