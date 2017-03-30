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30 марта 2017, 11:25 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Sports.kz

Расширенный состав женской сборной Казахстана на чемпионат мира-2017

Тренерский штаб женской сборной Казахстана огласил расширенный состав команды на чемпионат мира-2017 в Дивизионе I группы «В», который пройдет в городе Катовице (Польша).

Тренерский штаб женской сборной Казахстана огласил расширенный состав команды на чемпионат мира-2017 в Дивизионе I группы В который пройдет в городе Катовице (Польша). Увеличить
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Расширенный состав женской сборной Казахстана:

Вратари: Дарья Дмитриева («Торпедо»), Айжан Раушанова, Татьяна Глазкова (обе — «Айсулу»);.

Защитницы: Ксения Бушуева, Ажар Хамиммульдинова, Татьяна Лихаус, Галия Нургалиева (а), Ольга Конышева (к), Александра Феклистова, Екатерина Скобелкина, Аида Олжабаева (все — «Айсулу»);.

Нападающие: Мадина Турсынова, Пернеш Ашимова, Малика Алдабергенова, Булбул Картанбаева, Алена Фукс (а), Арай Шегебаева, Зарина Тухтиева, Меруерт Рыспек, Карина Фельзинк, Татьяна Королева, Дария Молдабай (все — «Айсулу), Булбул Картанбаева, Анастасия Орлова (обе — «Томирис»).

Официальные представители команды:
Александр Мальцев — главный тренер
Наталья Скобелкина — тренер
Сергей Петриченко — тренер
Сергей Соловьев — руководитель делегации
Фегим Голятдинов — технический администратор
Марина Назарова — доктор.

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