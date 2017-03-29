Дэйв Льюис: Не собираемся корректировать задачу борьбы за самые высокие места на чемпионате мира

После неудачного мирового форума и олимпийской квалификации хватало времени на осмысление. Внесете нечто новое в свою философию?

Естественно, в глобальном плане не собираемся ничего менять, равно как и корректировать задачу борьбы за самые высокие места на чемпионате мира. Хотя кое-какие детали пересмотрим. При подготовке потребуется больше внимания уделить действиям в большинстве, сделать акцент на дисциплине. Игра в неравных составах — то, что может помочь достичь успеха, поэтому следует отрабатывать каждое мгновение.

Вратарская проблема остается главной?

Конечно, обилие пропущенных шайб всегда огорчает. В одних случаях можно винить вратарей, в других — всю команду. Мы же собираемся противодействовать, создавая большее число моментов у чужой рамки.

К латвийскому этапу «Евровызова» успеют присоединиться натурализованные белорусы?

Еще не думали над составом на эти игры. Очевидно, Лаланд прибудет до отправления в Латвию. По остальным вопросы открыты.