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29 марта 2017, 14:32 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | «Прессбол»

Дэйв Льюис: Не собираемся корректировать задачу борьбы за самые высокие места на чемпионате мира

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис на открытой тренировке команды в Минске рассказал о том, над чем нужно поработать накануне старта ЧМ-2017.

После неудачного мирового форума и олимпийской квалификации хватало времени на осмысление. Внесете нечто новое в свою философию?

Естественно, в глобальном плане не собираемся ничего менять, равно как и корректировать задачу борьбы за самые высокие места на чемпионате мира. Хотя кое-какие детали пересмотрим. При подготовке потребуется больше внимания уделить действиям в большинстве, сделать акцент на дисциплине. Игра в неравных составах — то, что может помочь достичь успеха, поэтому следует отрабатывать каждое мгновение.

Вратарская проблема остается главной?

Конечно, обилие пропущенных шайб всегда огорчает. В одних случаях можно винить вратарей, в других — всю команду. Мы же собираемся противодействовать, создавая большее число моментов у чужой рамки.

К латвийскому этапу «Евровызова» успеют присоединиться натурализованные белорусы?

Еще не думали над составом на эти игры. Очевидно, Лаланд прибудет до отправления в Латвию. По остальным вопросы открыты.

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Льюис: Опытные хоккеисты настроены на чемпионат мира довольно серьезно

Льюис: Опытные хоккеисты настроены на чемпионат мира довольно серьезно

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опытные хоккеисты настроены на предстоящий в мае чемпионат мира довольно серьезно. Об этом заявил главный тренер сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис сегодня после завершения первой тренировки стартовавшего сбора под его руководством, передает корреспондент БЕЛТА.
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