Дэйв Льюис: Не собираемся корректировать задачу борьбы за самые высокие места на чемпионате мира
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис на открытой тренировке команды в Минске рассказал о том, над чем нужно поработать накануне старта ЧМ-2017.
После неудачного мирового форума и олимпийской квалификации хватало времени на осмысление. Внесете нечто новое в свою философию?
Естественно, в глобальном плане не собираемся ничего менять, равно как и корректировать задачу борьбы за самые высокие места на чемпионате мира. Хотя
Вратарская проблема остается главной?
Конечно, обилие пропущенных шайб всегда огорчает. В одних случаях можно винить вратарей, в других — всю команду. Мы же собираемся противодействовать, создавая большее число моментов у чужой рамки.
К латвийскому этапу «Евровызова» успеют присоединиться натурализованные белорусы?
Еще не думали над составом на эти игры. Очевидно, Лаланд прибудет до отправления в Латвию. По остальным вопросы открыты.
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