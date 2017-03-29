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29 марта 2017, 13:26 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | БЕЛТА

Льюис: Опытные хоккеисты настроены на чемпионат мира довольно серьезно

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опытные хоккеисты настроены на предстоящий в мае чемпионат мира довольно серьезно. Об этом заявил главный тренер сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис сегодня после завершения первой тренировки стартовавшего сбора под его руководством, передает корреспондент БЕЛТА.

<em>29 марта Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Опытные хоккеисты настроены на предстоящий в мае чемпионат мира довольно серьезно. Об этом заявил главный тренер сборной <span class=error>Беларуси</span> по хоккею <span class=error>Дэйв</span> <span class=error>Льюис</span> сегодня после завершения первой тренировки стартовавшего сбора под его руководством передает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Наставник отметил, что его подопечные на данный момент отрабатывают различного характера элементы. «Приятно удивлен уровнем готовности опытных игроков, которые после завершения сезона в клубах занимались самостоятельно. Судя по кондиции лидеров на данном этапе, могу сказать, что хоккеисты настроены на предстоящий чемпионат довольно серьезно», — сказал Дэйв Льюис.

В сборной Беларуси ожидают приезд Андрея Стася, Джеффа Платта, Ника Бэйлена и Кевина Лаланда. Продолжает выступать за «Айсбарен» в чемпионате Германии Шарль Лингле, который также не против присоединиться к национальной команде.

По словам Дэйва Льюиса, на мировом форуме белорусские хоккеисты не собираются отступать от философии бороться за самые высокие места. «За более чем месяц до старта мирового форума следует как можно больше внимания уделить нашим действиям в меньшинстве, в целом четче подготовиться к игре в неравных составах. Вратарская линия беспокоит, поэтому собираемся больше действовать в нападении, чтобы не столь часто соперники угрожали нашим воротам», — рассказал тренер.

Хоккеисты сборной Беларуси продолжат тренировки на льду «Минск-Арены», после чего отправятся в Латвию на матчи Евровызова (7 и 8 апреля).

Чемпионат мира, который пройдет Германии и Франции, для белорусской сборной откроется 5 мая в группе В матчем в Париже со сборной Финляндии.

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