Льюис: Опытные хоккеисты настроены на чемпионат мира довольно серьезно

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Наставник отметил, что его подопечные на данный момент отрабатывают различного характера элементы. «Приятно удивлен уровнем готовности опытных игроков, которые после завершения сезона в клубах занимались самостоятельно. Судя по кондиции лидеров на данном этапе, могу сказать, что хоккеисты настроены на предстоящий чемпионат довольно серьезно», — сказал Дэйв Льюис.

В сборной Беларуси ожидают приезд Андрея Стася, Джеффа Платта, Ника Бэйлена и Кевина Лаланда. Продолжает выступать за «Айсбарен» в чемпионате Германии Шарль Лингле, который также не против присоединиться к национальной команде.

По словам Дэйва Льюиса, на мировом форуме белорусские хоккеисты не собираются отступать от философии бороться за самые высокие места. «За более чем месяц до старта мирового форума следует как можно больше внимания уделить нашим действиям в меньшинстве, в целом четче подготовиться к игре в неравных составах. Вратарская линия беспокоит, поэтому собираемся больше действовать в нападении, чтобы не столь часто соперники угрожали нашим воротам», — рассказал тренер.

Хоккеисты сборной Беларуси продолжат тренировки на льду «Минск-Арены», после чего отправятся в Латвию на матчи Евровызова (7 и 8 апреля).

Чемпионат мира, который пройдет Германии и Франции, для белорусской сборной откроется 5 мая в группе В матчем в Париже со сборной Финляндии.