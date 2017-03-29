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29 марта 2017, 12:24 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | БЕЛТА

Сборная Беларуси по хоккею приступила к решающему этапу подготовки к ЧМ

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею приступила сегодня на льду «Минск-Арены» к решающему этапу подготовки к чемпионату мира, который с 5 по 21 мая пройдет во Франции и Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>29 марта Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Сборная <span class=error>Беларуси</span> по хоккею приступила сегодня на льду Минск-Арены к решающему этапу подготовки к чемпионату мира который с 5 по 21 мая пройдет во Франции и Германии сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Подопечные Дэйва Льюиса провели сегодня первую централизованную тренировку к турниру, в занятиях принял участие 31 игрок. В состав включен защитник молодежной сборной Беларуси U-20 Кирилл Чайка. Также к сборной присоединился нападающий немецкого «Байрота» (второго дивизиона DEL-лиги) Сергей Стась-младший. В начале занятия команда была разбита на две группы, одна часть работала в тренажерном зале, другая — на льду. Затем хоккеисты поменялись местами.

Во время подготовки к мировому форуму, который пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая, национальная сборная Беларуси примет также участие в традиционном международном турнире «Европейский хоккейный вызов». Соперниками подопечных Дэйва Льюиса станут Латвия (7 и 8 апреля на выезде, 19.00 и 17.00), Германия (14 и 15 апреля, место проведения Бобруйск — 19.15 и 17.30), Швеция (21 и 22 апреля, Гродно — 19.00 и 17.00) и Франция (30 апреля и 1 мая на выезде).

Чемпионат мира для белорусской сборной откроется 5 мая в группе В матчем в Париже со сборной Финляндии.

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