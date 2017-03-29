Женская сборная США по хоккею договорилась с ассоциацией и выступит на ЧМ

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Соглашение гарантирует участие сборной США в чемпионате мира, который стартует поединком с командой Канады 31 марта. Мировое первенство пройдет с 31 марта по 8 апреля в американском Плимуте. Сборная США на групповом этапе встретится с командами Канады, Финляндии и России. Сборная США завоевывала золотые медали на шести чемпионатах мира из последних семи.

«Сегодня мы все объединились для поиска компромиссов, чтобы достичь соглашения, которое улучшит наш спорт. В настоящее время мы движемся в правильном направлении, чтобы потом оглянуться в этот день, который станет одним из самых позитивных в хоккейной истории США», — сказал глава Ассоциации хоккея США Джим Смит.

В сообщении пресс-службы отмечается, что стороны договорились поддерживать финансовые отношения между собой, а соглашение предусматривает создание консультативной группы из бывших и действующих игроков женской сборной. Данная группа будет обсуждать проблемы женского хоккея в США на всех возрастных уровнях, а также способствовать их решению и продвижению женского хоккея США, включая маркетинг, разработку программы и финансовые операции.

Финансовые подробности соглашения не разглашаются.

Бойкот женской сборной США по хоккею.

15 марта хоккеистки женской сборной США заявили, что намерены бойкотировать предстоящее первенство мира из-за конфликта с федерацией по поводу суммы премиальных за выступление на турнире. В расширенном заявлении хоккеисток, помимо прочего, значились такие требования, как «предоставление дополнительного дня отдыха и помощь с организацией присмотра за детьми игроков, организация авиаперелетов длительностью от трех часов в бизнес-классе и др. Ассоциация хоккея США сообщила, что хоккеистки просили увеличения финансового обеспечения игроков сборной до $237 тысяч в олимпийский год, а также до $149 тысяч — в неолимпийские годы.

21 марта состоялись предварительные переговоры, которые, по словам участников, прошли достаточно успешно и дали повод для оптимизма. Однако по прошествии времени стороны не смогли договориться. Позднее появилась информация, что американские игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут также отказаться от участия в чемпионате мира в знак солидарности с женской сборной США. 27 марта четырнадцать американских сенаторов написали открытое письмо в Ассоциацию хоккея США с просьбой уладить конфликт с женской национальной командой.

28 марта в первом экстренном совещании Ассоциации хоккея США приняли участие 70 из 90 ее членов. Совещание, проходившее в режиме видеоконференции, продлилось более трех часов. 29 марта руководство ассоциации встретилось с представителями женской сборной, где было подписано новое соглашение.

До сегодняшнего дня каждый участник женской сборной команды США получал финансовую поддержку в размере $6000 раз в четыре года.