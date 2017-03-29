Женская сборная США по хоккею договорилась с ассоциацией и выступит на ЧМ
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Ассоциация хоккея США и женская национальная команда пришли к соглашению по поводу финансовой поддержки игроков сборной, которое предусматривает новую систему вознаграждения участников команды в течение следующих четырех лет. Об этом сообщает
пресс-служба Ассоциации хоккея США.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Соглашение гарантирует участие сборной США в чемпионате мира, который стартует поединком с командой Канады 31 марта. Мировое первенство пройдет с 31 марта по 8 апреля в американском Плимуте. Сборная США на групповом этапе встретится с командами Канады, Финляндии и России. Сборная США завоевывала золотые медали на шести чемпионатах мира из последних семи.
«Сегодня мы все объединились для поиска компромиссов, чтобы достичь соглашения, которое улучшит наш спорт. В настоящее время мы движемся в правильном направлении, чтобы потом оглянуться в этот день, который станет одним из самых позитивных в хоккейной истории США», — сказал глава Ассоциации хоккея США Джим Смит.
В сообщении
Финансовые подробности соглашения не разглашаются.
Бойкот женской сборной США по хоккею.
15 марта хоккеистки женской сборной США заявили, что намерены бойкотировать предстоящее первенство мира
21 марта состоялись предварительные переговоры, которые, по словам участников, прошли достаточно успешно и дали повод для оптимизма. Однако по прошествии времени стороны не смогли договориться. Позднее появилась информация, что американские игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут также отказаться от участия в чемпионате мира в знак солидарности с женской сборной США. 27 марта четырнадцать американских сенаторов написали открытое письмо в Ассоциацию хоккея США с просьбой уладить конфликт с женской национальной командой.
28 марта в первом экстренном совещании Ассоциации хоккея США приняли участие 70 из 90 ее членов. Совещание, проходившее в режиме видеоконференции, продлилось более трех часов. 29 марта руководство ассоциации встретилось с представителями женской сборной, где было подписано новое соглашение.
До сегодняшнего дня каждый участник женской сборной команды США получал финансовую поддержку в размере $6000 раз в четыре года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter