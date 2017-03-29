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29 марта 2017, 7:57 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Женская сборная России по хоккею уступила команде Швейцарии в преддверии ЧМ

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею для провела заключительный товарищеский матч перед чемпионатом мира, который стартует 31 марта. Россиянки уступили команде Швейцарии со счетом 0:4.

<em>МОСКВА 29 марта. /ТАСС/.</em> Женская сборная России по хоккею для провела заключительный товарищеский матч перед чемпионатом мира который стартует 31 марта. Россиянки уступили команде Швейцарии со счетом 0:4. Увеличить
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Чемпионат мира пройдет с 31 марта по 8 апреля в американском Плимуте. Сборная России 31 марта проведет стартовый матч турнира против команды Финляндии. В состав российской команды на турнир вошли 24 хоккеистки.
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Женская сборная США по хоккею договорилась с ассоциацией и выступит на ЧМ

Женская сборная США по хоккею договорилась с ассоциацией и выступит на ЧМ

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Ассоциация хоккея США и женская национальная команда пришли к соглашению по поводу финансовой поддержки игроков сборной, которое предусматривает новую систему вознаграждения участников команды в течение следующих четырех лет. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации хоккея США.
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