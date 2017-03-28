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28 марта 2017, 18:48 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Спорт-Экспресс

Американки могут отказаться бойкотировать домашний ЧМ по хоккею

Ассоциация хоккея США близка к договоренности с американскими хоккеистками об их участии на домашнем чемпионате мира-2017, информирует журналист Стив Кулеас.

Ранее сообщалось, что заседание по поводу возможного бойкота продлилось три часа. Американки были недовольны суммой премиальных за выступление на турнире, а также выдвинули ряд требований, включая помощь в организации присмотра за детьми.

Отмечается, что ассоциация предложила команде серьезно улучшенные условия. Хоккеистки склоняются к тому, чтобы их принять. Чемпионат мира-2017 среди женщин пройдет в американском Плимуте с 31 марта по 8 апреля.
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