Американки могут отказаться бойкотировать домашний ЧМ по хоккею

Ранее сообщалось, что заседание по поводу возможного бойкота продлилось три часа. Американки были недовольны суммой премиальных за выступление на турнире, а также выдвинули ряд требований, включая помощь в организации присмотра за детьми.

Отмечается, что ассоциация предложила команде серьезно улучшенные условия. Хоккеистки склоняются к тому, чтобы их принять. Чемпионат мира-2017 среди женщин пройдет в американском Плимуте с 31 марта по 8 апреля.