USA Hockey и хоккеистки, требующие повышения зарплат, пока не пришли к компромиссу

В марте в преддверии домашнего чемпионата мира хоккеистки американской национальной команды, которые являются действующими чемпионками мира и соперницами сборной России по группе, объявили о намерении бойкотировать турнир, если федерация не удовлетворит их требование об увеличении зарплаты до достойного, по их мнению, уровня и не пересмотрит свое отношение к женскому хоккею в стране «по остаточному принципу».

В понедельник состоялось экстренное заседание совета директоров USA Hockey. Около 70 из 90 членов совета приняли участие в совещании, которое длилось более трех часов. Ожидается, что переговоры продолжатся во вторник.

Чемпионат мира среди женских сборных в 2017 году пройдет в Плимуте (штат Мичиган) с 31 марта по 7 апреля.

Форвард женской сборной России по хоккею Людмила Белякова в марте заявила «Р-Спорт», что поддерживает позицию американских хоккеисток и что, «возможно, подобное надо устроить в российском женском хоккее».