USA Hockey и хоккеистки, требующие повышения зарплат, пока не пришли к компромиссу
МОСКВА, 28 мар —
Р-Спорт. Федерация хоккея США (USA Hockey) и игроки женской сборной страны, требующие повышения зарплат, пока не пришли к компромиссу, и угроза бойкота чемпионата мира с их стороны сохраняется, сообщает USA Today.
В марте в преддверии домашнего чемпионата мира хоккеистки американской национальной команды, которые являются действующими чемпионками мира и соперницами сборной России по группе, объявили о намерении бойкотировать турнир, если федерация не удовлетворит их требование об увеличении зарплаты до достойного, по их мнению, уровня и не пересмотрит свое отношение к женскому хоккею в стране «по остаточному принципу».
В понедельник состоялось экстренное заседание совета директоров USA Hockey. Около 70 из 90 членов совета приняли участие в совещании, которое длилось более трех часов. Ожидается, что переговоры продолжатся во вторник.
Чемпионат мира среди женских сборных в 2017 году пройдет в Плимуте (штат Мичиган) с 31 марта по 7 апреля.
Форвард женской сборной России по хоккею Людмила Белякова в марте заявила «Р-Спорт», что поддерживает позицию американских хоккеисток и что, «возможно, подобное надо устроить в российском женском хоккее».
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