Совещание членов Ассоциации хоккея США по поводу бойкота женской сборной длилось три часа
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Экстренное заседание Ассоциации хоккея США по поводу бойкота женской национальной сборной чемпионата мира, стартующего в пятницу, продлилось три часа в понедельник и будет продолжено во вторник, решения пока не приняты. Об этом сообщает USAtoday.
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15 марта хоккеистки женской сборной США заявили, что намерены бойкотировать предстоящее первенство мира
21 марта состоялись предварительные переговоры, которые, по словам участников, прошли достаточно успешно и дали повод для оптимизма. Однако по прошествии времени стороны не смогли договориться. Позднее появилась информация, что американские игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут также отказаться от участия в чемпионате мира в знак солидарности с женской сборной США. Накануне четырнадцать американских сенаторов написали открытое письмо в Ассоциацию хоккея США с просьбой уладить конфликт с женской национальной командой.
В первом экстренном совещании приняли участие 70 из 90 членов совета Ассоциации хоккея США. Совещание, проходившее в режиме видеоконференции, продлилось более трех часов. Сообщается, что решение об участии сборной в чемпионате мира еще не принято, обсуждение будет продолжено во вторник.
В настоящее время каждый участник женской сборной команды США получает финансовую поддержку в размере $6000 раз в четыре года. Эти деньги распределяются в течение шести месяцев до старта зимних Олимпийских игр, многие игроки основного состава в этот период получают до $3000 в месяц за счет увеличения гонорара в рамках программы поддержки спортсменов Национальным олимпийским комитетом США.
Мировое первенство пройдет с 31 марта по 8 апреля в американском Плимуте. Сборная США на групповом раунде встретится с командами Канады, Финляндии и России.
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