Совещание членов Ассоциации хоккея США по поводу бойкота женской сборной длилось три часа

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15 марта хоккеистки женской сборной США заявили, что намерены бойкотировать предстоящее первенство мира из-за конфликта с федерацией по поводу суммы премиальных за выступление на турнире. В расширенном заявлении хоккеисток, помимо прочего, значатся такие требования, как «предоставление дополнительного дня отдыха и помощь с организацией присмотра за детьми игроков, организация авиаперелетов длительностью от трех часов в бизнес-классе и др. Ассоциация хоккея США сообщила, что хоккеистки просят увеличения финансового обеспечения игроков сборной до $237 тысяч в олимпийский год, а также до $149 тысяч — в неолимпийские.

21 марта состоялись предварительные переговоры, которые, по словам участников, прошли достаточно успешно и дали повод для оптимизма. Однако по прошествии времени стороны не смогли договориться. Позднее появилась информация, что американские игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут также отказаться от участия в чемпионате мира в знак солидарности с женской сборной США. Накануне четырнадцать американских сенаторов написали открытое письмо в Ассоциацию хоккея США с просьбой уладить конфликт с женской национальной командой.

В первом экстренном совещании приняли участие 70 из 90 членов совета Ассоциации хоккея США. Совещание, проходившее в режиме видеоконференции, продлилось более трех часов. Сообщается, что решение об участии сборной в чемпионате мира еще не принято, обсуждение будет продолжено во вторник.

В настоящее время каждый участник женской сборной команды США получает финансовую поддержку в размере $6000 раз в четыре года. Эти деньги распределяются в течение шести месяцев до старта зимних Олимпийских игр, многие игроки основного состава в этот период получают до $3000 в месяц за счет увеличения гонорара в рамках программы поддержки спортсменов Национальным олимпийским комитетом США.

Мировое первенство пройдет с 31 марта по 8 апреля в американском Плимуте. Сборная США на групповом раунде встретится с командами Канады, Финляндии и России.