Сенаторы призвали Ассоциацию хоккея США решить конфликт с женской национальной сборной
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Четырнадцать сенаторов написали письмо в Ассоциацию хоккея США с просьбой уладить конфликт с женской национальной командой, игроки которой могут бойкотировать чемпионат мира. Об этом сообщает Denver post.
Ранее хоккеистки женской сборной США заявили, что намерены бойкотировать предстоящее первенство мира
В понедельник состоится очередное заседание правления Ассоциации хоккея США. Члены женской команды надеются на решение вопроса.
Женская сборная США завоевывала золотые медали на шести чемпионатах мира из последних семи. В 2017 году мировое первенство пройдет с 31 марта по 7 апреля в американском Плимуте. Сборная США на групповом раунде встретится с командами Канады, Финляндии и России.
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