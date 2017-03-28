Сенаторы призвали Ассоциацию хоккея США решить конфликт с женской национальной сборной

Ранее хоккеистки женской сборной США заявили, что намерены бойкотировать предстоящее первенство мира из-за конфликта с федерацией по поводу суммы премиальных за выступление на турнире. 21 марта состоялись предварительные переговоры, которые, по словам участников, прошли достаточно успешно и дали повод для оптимизма. Однако по прошествии времени стороны не смогли договориться. Позднее появилась информация, что американские игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут также отказаться от участия в чемпионате мира в знак солидарности с женской сборной США.

В понедельник состоится очередное заседание правления Ассоциации хоккея США. Члены женской команды надеются на решение вопроса.

Женская сборная США завоевывала золотые медали на шести чемпионатах мира из последних семи. В 2017 году мировое первенство пройдет с 31 марта по 7 апреля в американском Плимуте. Сборная США на групповом раунде встретится с командами Канады, Финляндии и России.