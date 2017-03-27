«Бойкот от США». Американские хоккеисты не хотят ехать на Олимпиаду и ЧМ

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Смотрите, какая история. 31 марта в Плимуте (США) стартует женский чемпионат мира по хоккею. Сборная России оказалась в одной группе с Финляндией, Канадой и — внимание! — сборной США. Но вот проблема: хозяйки турнира объявили забастовку.

Американки считают, что федерация хоккея США эксплуатирует их труд. Что за дела? На последних пяти Олимпиадах они завоевали золото, три серебра, бронзу. На последних двух чемпионатах мира — два золота. А им платят по 1000 долларов в месяц. Причем сама федерация, наверное, в золоте купается. Поэтому нужно заключить достойное соглашение, чтобы девушкам платили нормальные деньги.

В понедельник прошла встреча между представителями игроков и руководством федерации. Чиновники отвергли соглашение как «неприемлемое». И сейчас федерация занимается тем, что ищет штрейкбрехеров. Кто заменит 23 бунтовщиц?

Но тут подключился профсоюз игроков НХЛ, выпустивший заявление: «Игроки НХЛ полностью поддерживают женскую сборную США, которая хочет достичь соглашения с федерацией. Очень важно, чтобы Америку на чемпионате мира представляли лучшие спортсменки. Верим, что переговоры пройдут успешно…».

— А если не пройдут, то американские игроки НХЛ бойкотируют чемпионат мира в мае, — добавили они.

Ого. Надо напомнить, что и мужская сборная США оказалась с Россией в одной группе. Матч между нами состоится 16 мая. Что интересно, год назад в составе американцев 17 игроков из 24 представляли именно НХЛ. Так что этот бойкот очень больно ударит по федерации хоккея США. Хотя для самих игроков возможный провал не станет трагедией. Чемпионат мира в Америке не считается важным турниром.

Но бойкот может зайти еще дальше. Прямым текстом заявляется, что американские игроки НХЛ могут не поехать и в Пхенчхан, если лига все-таки решит принять участие в Олимпиаде.

ESPN уточняет важные подробности. Оказывается игроки женской сборной США вели переговоры с федерацией уже 14 месяцев, и только сейчас они вступили в острую фазу.

К чему идет дело? Скорее всего, федерация хоккея США пошлет на домашний чемпионат мира сборную дублерш. В американской прессе это уже назвали абсурдным решением.

МНЕНИЕ ПАВЛА ЛЫСЕНКОВА.

— Вообще странно, что американские хоккеистки хотят получать деньги от федерации, а не от клубов. Чемпионат мира бывает раз в году и длится неделю. Зато есть женская НХЛ, куда входят клубы «Бостон Прайд», «Нью-Йорк Риветерс», «Баффало Бьютс», «Коннектикут Уэйл». Зарабатывайте там. Не говорит же Сидни Кросби, что не поедет играть за сборную Канады, если федерация не заплатит ему приличные деньги?

В женском хоккее вообще платят очень мало. Об этом нужно помнить каждой девушке, если она хочет стать профессиональной спортсменкой.

И есть изящный ход. Давайте натурализуем этих 23 американок. Сразу же сборная России начнет выигрывать чемпионаты мира и Олимпиады, а в нашей стране за это платят очень хорошие деньги. 4 млн рублей, то есть 70 тысяч долларов. А иномарки в подарок? А квартиры от регионов? Да из России можно уехать долларовым миллионером!

И пусть американки дальше живут в США, выступают в своей НХЛ, а за нашу сборную приезжают играть раз в неделю — на чемпионат мира и раз в пару недель — на Олимпиаду.

А у нас будут победы. И все будут довольны. Зачем бастовать?

Это шутка, конечно. Но в ней есть доля правды.