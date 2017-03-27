Американские игроки НХЛ пропустят ЧМ, если USA Hockey не договорится с хоккеистками
МОСКВА, 27 мар —
Р-Спорт. Американские игроки из НХЛ пропустят мужской чемпионат мира 2017 года, если Федерация хоккея США (USA Hockey) не урегулирует разногласия с хоккеистками национальной команды страны, сообщает USA Today.
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Ранее в марте 23 хоккеистки сборной США отказались играть на чемпионате мира
В случае если на женском чемпионате мира сыграет не основная сборная США, американские игроки из НХЛ бойкотируют мужской чемпионат мира в знак поддержки хоккеисток. Также сообщается, что если противостояние игроков и федерации продолжится, американские хоккеисты из НХЛ могут не выступить на Олимпиаде в Пхенчхане при условии, что лига согласится отпустить на Игры своих игроков.
Женский чемпионат мира пройдет в США с 31 марта по 7 апреля, мужской турнир состоится с 5 по 21 мая в Германии и Франции.
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