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27 марта 2017, 10:47 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Американские игроки НХЛ пропустят ЧМ, если USA Hockey не договорится с хоккеистками

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт. Американские игроки из НХЛ пропустят мужской чемпионат мира 2017 года, если Федерация хоккея США (USA Hockey) не урегулирует разногласия с хоккеистками национальной команды страны, сообщает USA Today.

<em>МОСКВА 27 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Американские игроки из <span class=error>НХЛ</span> пропустят мужской чемпионат мира 2017 года если Федерация хоккея США (USA Hockey) не урегулирует разногласия с хоккеистками национальной команды страны сообщает USA Today. Увеличить
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Ранее в марте 23 хоккеистки сборной США отказались играть на чемпионате мира из-за того, что переговоры с USA Hockey об увеличении финансирования женского хоккея зашли в тупик. В связи с этим федерация пытается найти замену бойкотирующим турнир хоккеисткам.

В случае если на женском чемпионате мира сыграет не основная сборная США, американские игроки из НХЛ бойкотируют мужской чемпионат мира в знак поддержки хоккеисток. Также сообщается, что если противостояние игроков и федерации продолжится, американские хоккеисты из НХЛ могут не выступить на Олимпиаде в Пхенчхане при условии, что лига согласится отпустить на Игры своих игроков.

Женский чемпионат мира пройдет в США с 31 марта по 7 апреля, мужской турнир состоится с 5 по 21 мая в Германии и Франции.
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