Американские игроки НХЛ пропустят ЧМ, если USA Hockey не договорится с хоккеистками

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее в марте 23 хоккеистки сборной США отказались играть на чемпионате мира из-за того, что переговоры с USA Hockey об увеличении финансирования женского хоккея зашли в тупик. В связи с этим федерация пытается найти замену бойкотирующим турнир хоккеисткам.

В случае если на женском чемпионате мира сыграет не основная сборная США, американские игроки из НХЛ бойкотируют мужской чемпионат мира в знак поддержки хоккеисток. Также сообщается, что если противостояние игроков и федерации продолжится, американские хоккеисты из НХЛ могут не выступить на Олимпиаде в Пхенчхане при условии, что лига согласится отпустить на Игры своих игроков.

Женский чемпионат мира пройдет в США с 31 марта по 7 апреля, мужской турнир состоится с 5 по 21 мая в Германии и Франции.