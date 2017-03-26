Хоккеистки низшей студенческой лиги согласились выступить за сборную США на ЧМ-2017
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Ассоциация хоккея США договорилась с игроками третьего дивизиона национальной студенческой лиги об участии во взрослом чемпионате мира 2017 года среди женщин. Об этом сообщает портал американского телеканала ESPN.
Ранее игроки женской сборной США по хоккею заявили, что намерены бойкотировать предстоящее первенство мира
В субботу стало известно, что ведущие игроки юниорской и молодежной сборных США ответили отказом на предложение руководства ассоциации выступить на домашнем чемпионате мира.
Среди согласившихся выступить на ЧМ в составе сборной США один игрок не имеет опыта выступления в первом дивизионе студенческой ассоциации, остальные ни разу не входили в расширенный состав национальной команды, состоящий из 90 человек.
Руководство ассоциации хоккея США
Сборная США завоевывала золотые медали на шести чемпионатах мира из последних семи. В 2017 году мировое первенство пройдет с 31 марта по 8 апреля в американском Плимуте. Сборная США на групповом раунде встретится с командами Канады, Финляндии и России.
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