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26 марта 2017, 20:15 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Хоккеистки низшей студенческой лиги согласились выступить за сборную США на ЧМ-2017

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Ассоциация хоккея США договорилась с игроками третьего дивизиона национальной студенческой лиги об участии во взрослом чемпионате мира 2017 года среди женщин. Об этом сообщает портал американского телеканала ESPN.

Ранее игроки женской сборной США по хоккею заявили, что намерены бойкотировать предстоящее первенство мира из-за конфликта с федерацией по поводу суммы премиальных за выступление на турнире. 21 марта состоялась первая часть переговоров, которая, по словам участников, прошла достаточно успешно и дает поводы для оптимизма. Однако по прошествии времени стороны не смогли договориться.

В субботу стало известно, что ведущие игроки юниорской и молодежной сборных США ответили отказом на предложение руководства ассоциации выступить на домашнем чемпионате мира.

Среди согласившихся выступить на ЧМ в составе сборной США один игрок не имеет опыта выступления в первом дивизионе студенческой ассоциации, остальные ни разу не входили в расширенный состав национальной команды, состоящий из 90 человек.

Руководство ассоциации хоккея США по-прежнему рассчитывает на участие ведущих игроков в мировом первенстве. Ожидается, что окончательное решение будет принято 29 марта.

Сборная США завоевывала золотые медали на шести чемпионатах мира из последних семи. В 2017 году мировое первенство пройдет с 31 марта по 8 апреля в американском Плимуте. Сборная США на групповом раунде встретится с командами Канады, Финляндии и России.
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