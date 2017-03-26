Хоккеистки низшей студенческой лиги согласились выступить за сборную США на ЧМ-2017

Ранее игроки женской сборной США по хоккею заявили, что намерены бойкотировать предстоящее первенство мира из-за конфликта с федерацией по поводу суммы премиальных за выступление на турнире. 21 марта состоялась первая часть переговоров, которая, по словам участников, прошла достаточно успешно и дает поводы для оптимизма. Однако по прошествии времени стороны не смогли договориться.

В субботу стало известно, что ведущие игроки юниорской и молодежной сборных США ответили отказом на предложение руководства ассоциации выступить на домашнем чемпионате мира.

Среди согласившихся выступить на ЧМ в составе сборной США один игрок не имеет опыта выступления в первом дивизионе студенческой ассоциации, остальные ни разу не входили в расширенный состав национальной команды, состоящий из 90 человек.

Руководство ассоциации хоккея США по-прежнему рассчитывает на участие ведущих игроков в мировом первенстве. Ожидается, что окончательное решение будет принято 29 марта.

Сборная США завоевывала золотые медали на шести чемпионатах мира из последних семи. В 2017 году мировое первенство пройдет с 31 марта по 8 апреля в американском Плимуте. Сборная США на групповом раунде встретится с командами Канады, Финляндии и России.