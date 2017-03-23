Занковец: Хоккеисты Казахстана должны вернуться в элитный дивизион по итогам ЧМ-2017

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Чемпионат мира в дивизионе 1 пройдет в Киеве с 22 по 28 апреля. Две лучшие команды из шести выступающих в группе А квалифицируются в элитный дивизион.

«Задача сборной Казахстана на апрельский чемпионат мира предельно ясна — мы должны вернуться в элитный дивизион. Считаю, все для этого у нас есть, все по силам. Проблем с составом у нас нет, все в строю, так что все в наших руках», — сказал Занковец по телефону.