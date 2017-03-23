Занковец: Хоккеисты Казахстана должны вернуться в элитный дивизион по итогам ЧМ-2017
МОСКВА, 23 мар —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты сборной Казахстана должны вернуться в элиту по итогам чемпионата мира 2017 года в первом дивизионе, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Казахстана и «Барыса» из Астаны Эдуард Занковец.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Чемпионат мира в дивизионе 1 пройдет в Киеве с 22 по 28 апреля. Две лучшие команды из шести выступающих в группе А квалифицируются в элитный дивизион.
«Задача сборной Казахстана на апрельский чемпионат мира предельно ясна — мы должны вернуться в элитный дивизион. Считаю, все для этого у нас есть, все по силам. Проблем с составом у нас нет, все в строю, так что все в наших руках», — сказал Занковец по телефону.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter