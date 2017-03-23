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23 марта 2017, 17:43 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Занковец: Хоккеисты Казахстана должны вернуться в элитный дивизион по итогам ЧМ-2017

МОСКВА, 23 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты сборной Казахстана должны вернуться в элиту по итогам чемпионата мира 2017 года в первом дивизионе, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Казахстана и «Барыса» из Астаны Эдуард Занковец.

Хоккеисты сборной Казахстана должны вернуться в элиту по итогам чемпионата мира 2017 года в первом дивизионе заявил агентству Р-Спорт главный тренер национальной команды Казахстана и <span class=error>Барыса</span> из <span class=error>Астаны</span> Эдуард <span class=error>Занковец</span>. Увеличить
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Чемпионат мира в дивизионе 1 пройдет в Киеве с 22 по 28 апреля. Две лучшие команды из шести выступающих в группе А квалифицируются в элитный дивизион.

«Задача сборной Казахстана на апрельский чемпионат мира предельно ясна — мы должны вернуться в элитный дивизион. Считаю, все для этого у нас есть, все по силам. Проблем с составом у нас нет, все в строю, так что все в наших руках», — сказал Занковец по телефону.

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