Хоккеистки сборной США отменили сбор, протестуя из-за зарплат

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Скандал в американском хоккее разразился в середине марта, когда капитан женской сборной Меган Дагган заявила, что команда не будет играть на ЧМ-2017, если от национальной федерации (USA Hockey) не будет существенных подвижек по требованию игроков относительно достойной — с их точки зрения — зарплаты.

Турнир в Плимуте (штат Мичиган) должен стартовать 31 марта, а сборная США является победительницей трех последних чемпионатов мира — 2013, 2015 и 2016 годов.

В олимпийском 2014 году, когда американки в финале соревнований в овертайме уступили канадкам (2:3), чемпионат мира не проводился.

Хоккеистки добиваются заключения новых контрактов, по которым будут увеличены выплаты, а также требуют от национальной федерации большей поддержки женского хоккея в стране. Они считают, что существенный прогресс в переговорах не был достигнут, поэтому готовы пойти на отказ от участия в чемпионате мира.

«Мы просим обеспечить игрокам команды прожиточный минимум, а также полноценной поддержки женских программ в американском хоккее, а не финансирование их по остаточному принципу,

— приводил сайт ESPN слова Дагган. — Мы достойно представляем нашу страну и заслуживаем справедливого и уважительного отношения к себе.

USA Hockey ответила в тот же день, заявив, что организация увеличила выплаты игрокам, но эти средства являются только поддержкой по выступлению на конкретном турнире, и федерация не будет вступать со спортсменками в отношения в качестве работодателя.

«Мы понимаем беспокойство игроков и увеличили уровень поддержки команды в рамках подготовки к Олимпийским играм 2018 года, — заявил тогда исполнительный директор USA Hockey Джйв Огрин. — Переговоры продолжатся».

Они и продолжились, но вот только на сбор, который должен был стартовать в Мичигане в начале этой недели, хоккеистки сборной США так и не прибыли.

В среду USA Hockey официально объявила об отмене сбора, который должен был пройти с 22 по 28 марта, а также контрольного матча американок с командой Финляндии, намеченного на 25 марта.

Федерация сообщила, что ждет хоккеисток США уже на сборе в Плимуте, но его даты пока не называла.

USA Hockey указывает, что поддержка женской сборной заключается в том, что оплачивается сборы за шесть месяцев до старта Олимпиады-2018, стипендии хоккеисткам могут составить до 85 тысяч долларов наличными за время подготовки и проведения олимпийского турнира, а также на себя организация берет расходы на жилье, переезды, питание, медицинское страхование.

Гипотетическое отсутствие американских хоккеисток на домашнем чемпионате мира может сыграть на руку сборной России,

которая также значится в сильнейшей группе А — вместе с командами США, Канады и Финляндии. На прошлогоднем чемпионате мира россиянки стали бронзовыми призерами.

«План-максимум на турнир — завоевать медали. А какого достоинства? Конечно, чем выше, тем лучше», — заявил в преддверии чемпионата главный тренер российской сборной Алексей Чистяков, слова которого приводит Федерация хоккея России.

В российской команде уверены, что сборная США не станет бойкотировать турнир.

«Думаю, что сборная США все же сыграет на чемпионате мира, несмотря на то, что они говорили, что бойкотируют его, — отметила защитник Ангелина Гончаренко. -

Но мы надеемся сыграть с ними достойно. Хотим добиться лучшего результата, чем в прошлом сезоне и завоевать медали высшего достоинства.

Что же касается отношения к происходящему в США, то российские хоккеистки поддерживают своих заокеанских коллег. «Возможно, и нам надо такое устроить в нашем женском хоккее, — приводит «Р-Спорт» слова форварда Людмилы Беляковой, имеющей опыт выступления в Северной Америке. —.

Потому что мы так же тренируемся, так же убиваем свое здоровье, как и мужики, а зарплаты у нас по сравнению с ними мизерные.