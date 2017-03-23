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23 марта 2017, 13:33 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | «Газета.Ру»

Хоккеистки сборной США отменили сбор, протестуя из-за зарплат

Хоккеистки сборной США грозят бойкотом домашнего чемпионата мира по хоккею, на котором им предстоит отстаивать свой титул. Команда уже отменила тренировочный сбор перед главным турниром года.

Хоккеистки сборной США грозят бойкотом домашнего чемпионата мира по хоккею на котором им предстоит отстаивать свой титул. Команда уже отменила тренировочный сбор перед главным турниром года. Увеличить
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Скандал в американском хоккее разразился в середине марта, когда капитан женской сборной Меган Дагган заявила, что команда не будет играть на ЧМ-2017, если от национальной федерации (USA Hockey) не будет существенных подвижек по требованию игроков относительно достойной — с их точки зрения — зарплаты.

Турнир в Плимуте (штат Мичиган) должен стартовать 31 марта, а сборная США является победительницей трех последних чемпионатов мира — 2013, 2015 и 2016 годов.

В олимпийском 2014 году, когда американки в финале соревнований в овертайме уступили канадкам (2:3), чемпионат мира не проводился.

Хоккеистки добиваются заключения новых контрактов, по которым будут увеличены выплаты, а также требуют от национальной федерации большей поддержки женского хоккея в стране. Они считают, что существенный прогресс в переговорах не был достигнут, поэтому готовы пойти на отказ от участия в чемпионате мира.

«Мы просим обеспечить игрокам команды прожиточный минимум, а также полноценной поддержки женских программ в американском хоккее, а не финансирование их по остаточному принципу,

— приводил сайт ESPN слова Дагган. — Мы достойно представляем нашу страну и заслуживаем справедливого и уважительного отношения к себе.

USA Hockey ответила в тот же день, заявив, что организация увеличила выплаты игрокам, но эти средства являются только поддержкой по выступлению на конкретном турнире, и федерация не будет вступать со спортсменками в отношения в качестве работодателя.

«Мы понимаем беспокойство игроков и увеличили уровень поддержки команды в рамках подготовки к Олимпийским играм 2018 года, — заявил тогда исполнительный директор USA Hockey Джйв Огрин. — Переговоры продолжатся».

Они и продолжились, но вот только на сбор, который должен был стартовать в Мичигане в начале этой недели, хоккеистки сборной США так и не прибыли.

В среду USA Hockey официально объявила об отмене сбора, который должен был пройти с 22 по 28 марта, а также контрольного матча американок с командой Финляндии, намеченного на 25 марта.

Федерация сообщила, что ждет хоккеисток США уже на сборе в Плимуте, но его даты пока не называла.

USA Hockey указывает, что поддержка женской сборной заключается в том, что оплачивается сборы за шесть месяцев до старта Олимпиады-2018, стипендии хоккеисткам могут составить до 85 тысяч долларов наличными за время подготовки и проведения олимпийского турнира, а также на себя организация берет расходы на жилье, переезды, питание, медицинское страхование.

Гипотетическое отсутствие американских хоккеисток на домашнем чемпионате мира может сыграть на руку сборной России,

которая также значится в сильнейшей группе А — вместе с командами США, Канады и Финляндии. На прошлогоднем чемпионате мира россиянки стали бронзовыми призерами.

«План-максимум на турнир — завоевать медали. А какого достоинства? Конечно, чем выше, тем лучше», — заявил в преддверии чемпионата главный тренер российской сборной Алексей Чистяков, слова которого приводит Федерация хоккея России.

В российской команде уверены, что сборная США не станет бойкотировать турнир.

«Думаю, что сборная США все же сыграет на чемпионате мира, несмотря на то, что они говорили, что бойкотируют его, — отметила защитник Ангелина Гончаренко. -

Но мы надеемся сыграть с ними достойно. Хотим добиться лучшего результата, чем в прошлом сезоне и завоевать медали высшего достоинства.

Что же касается отношения к происходящему в США, то российские хоккеистки поддерживают своих заокеанских коллег. «Возможно, и нам надо такое устроить в нашем женском хоккее, — приводит «Р-Спорт» слова форварда Людмилы Беляковой, имеющей опыт выступления в Северной Америке. —.

Потому что мы так же тренируемся, так же убиваем свое здоровье, как и мужики, а зарплаты у нас по сравнению с ними мизерные.
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Новости Чемпионата и Кубка мира

Федерация хоккея США отменила сбор женской национальной сборной перед ЧМ

Федерация хоккея США отменила сбор женской национальной сборной перед ЧМ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Тренировочный сбор женской национальной команды США по хоккею отменен в преддверии чемпионата мира, который пройдет в Плимуте (штат Мичиган, США) с 31 марта по 8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба федерации.
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