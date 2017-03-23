Федерация хоккея США отменила сбор женской национальной сборной перед ЧМ

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Ранее игроки женской сборной США по хоккею заявили, что намерены бойкотировать предстоящее первенство мира из-за конфликта с федерацией по поводу суммы премиальных за выступление на турнире. 21 марта состоялась первая часть переговоров, которая, по словам участников, прошла достаточно успешно и дает поводы для оптимизма.

Сбор должен был пройти в городе Траверс-Сити (штат Мичиган, США) с 22 по 28 марта. В рамках сбора американки 25 марта должны были сыграть против сборной Финляндии. Сообщается, что федерация примет альтернативное решение о проведении сбора в Плимуте, о датах которого будет объявлено позднее.

Сборная США завоевывала золотые медали на шести чемпионатах мира из последних семи.

В 2017 году мировое первенство пройдет с 31 марта по 8 апреля в американском городе Плимут. Сборная США в групповом раунде встретится с командами Канады, Финляндии и России. Россиянки на групповом этапе турнира 31 марта встретятся с командой Финляндии (начало — 23:00 мск), 1 апреля — командой США (22:35), 3 апреля — командой Канады (22:35).

В группе В сыграют сборные Германии, Чехии, Швейцарии и Швеции. Две лучшие сборные из группы А напрямую выйдут в полуфинал соревнований, команды занявшие 3-е и 4-е места сразятся в четвертьфиналах с двумя лучшими сборными из квартета В.