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23 марта 2017, 8:01 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Федерация хоккея США отменила сбор женской национальной сборной перед ЧМ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Тренировочный сбор женской национальной команды США по хоккею отменен в преддверии чемпионата мира, который пройдет в Плимуте (штат Мичиган, США) с 31 марта по 8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Ранее игроки женской сборной США по хоккею заявили что намерены бойкотировать предстоящее первенство мира <nobr>из-за </nobr>конфликта с федерацией по поводу суммы премиальных за выступление на турнире. Увеличить
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Ранее игроки женской сборной США по хоккею заявили, что намерены бойкотировать предстоящее первенство мира из-за конфликта с федерацией по поводу суммы премиальных за выступление на турнире. 21 марта состоялась первая часть переговоров, которая, по словам участников, прошла достаточно успешно и дает поводы для оптимизма.

Сбор должен был пройти в городе Траверс-Сити (штат Мичиган, США) с 22 по 28 марта. В рамках сбора американки 25 марта должны были сыграть против сборной Финляндии. Сообщается, что федерация примет альтернативное решение о проведении сбора в Плимуте, о датах которого будет объявлено позднее.

Сборная США завоевывала золотые медали на шести чемпионатах мира из последних семи.

В 2017 году мировое первенство пройдет с 31 марта по 8 апреля в американском городе Плимут. Сборная США в групповом раунде встретится с командами Канады, Финляндии и России. Россиянки на групповом этапе турнира 31 марта встретятся с командой Финляндии (начало — 23:00 мск), 1 апреля — командой США (22:35), 3 апреля — командой Канады (22:35).

В группе В сыграют сборные Германии, Чехии, Швейцарии и Швеции. Две лучшие сборные из группы А напрямую выйдут в полуфинал соревнований, команды занявшие 3-е и 4-е места сразятся в четвертьфиналах с двумя лучшими сборными из квартета В.
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