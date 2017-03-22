Шесть игроков МВД вызваны в юниорскую сборную России для подготовки к ЧМ-2017

Турнир пройдет в Словакии с 13 по 23 апреля. Из 33 футболистов шестеро представляют МВД.

Полностью состав команды выглядит следующим образом: вратари — Арсений Ахметов («Ирбис»), Петр Кочетков («Дизель»), Димитрий Райко (МВД), Кирилл Устименко («Динамо» СПб); защитники — Вениамин Баранов («Динамо» СПб), Данила Галенюк («Мамонты Югры»), Георгий Дедов («Русские Витязи»), Егор Жданов («Кузнецкие Медведи»), Владислав Казаманов, Александр Ковырин, Александр Осин (все — МВД), Евгений Калабушкин («СКА-1946»), Никита Охотюк («Белые Медведи»), Семен Переляев («Ладья»), Дмитрий Родионычев («Саров»); нападающие — Михаил Бицадзе, Алексей Липанов (оба — «Динамо» Бшх), Евгений Грошев, Леонид Николенко (оба — «Ладья»), Александр Клисунов («Русские Витязи»), Виталий Кравцов («Челмет»), Даниил Лобанов (ЦСКА), Максим Марушев («Ирбис»), Иван Муранов, Алексей Торопченко (оба — ХК МВД), Кирилл Попов, Павел Шэн, Александр Яремчук (все — «Мамонты Югры»), Даниил Скориков («Толпар»), Кирилл Слепец («Локомотив»), Александр Хованов («Ирбис»), Никита Шашков («Сибирские снайперы»), Булат Шафигуллин («Реактор»).

Резерв: вратарь — Максим Жуков («Грин Бэй Гэмблерс»); защитники — Марк Рубинчик («Саскатун Блэйдз»), Дмитрий Саморуков («Гелф Сторм»); нападающие — Ярослав Алексеев («Шербрук Финикс»), Кирилл Максимов («Ниагара Айс Догс»), Павел Колтыгин («Драммондвилл Вольтижерс»), Андрей Свечников («Маскегон Ламберджэкс»), Иван Чехович («Бэ-Комо Драккар»), Никита Аноховский («Локомотив»).