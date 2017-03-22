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22 марта 2017, 16:01 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Хоккеистка сборной России Кадирова определится с клубом после завершения ЧМ-2017

Форвард сборной России по хоккею Фануза Кадирова заявила агентству «Р-Спорт», что определится с клубом, где продолжит карьеру, после завершения чемпионата мира 2017 года.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в американском Плимуте с 31 марта по 7 апреля. В прошлом году сборная России в третий раз в истории завоевала бронзовые медали. Кадирова, участница чемпионатов мира 2015 и 2016 года, играет за клуб «Арктик-Университет» с 2013 года. В чемпионате Женской хоккейной лиги-2016/17 Кадирова стала лучшим бомбардиром команды (восьмым — в лиге), набрав 47 очков (20 голов и 27 передач).

«Сезон для меня сложился нелегко. Скажу даже, тяжело. В клубе каждый год сюрпризы происходят, изменения непонятные, наверное, этого не избежать. Контракт у меня заканчивается, и пока я не знаю, где буду играть дальше. Задумок много разных, но определяться буду уже после чемпионата мира», — сказала Кадирова.

«Про женскую НХЛ точно не думаю, рановато мне. Я еще не такой игрок, чтобы ехать туда. Так что буду советоваться с родителями, с тренерами, чтобы они помогли мне решить все вопросы, определиться по клубу», — добавила Кадирова.
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