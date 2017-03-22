Женская сборная России проводит сбор в Новогорске перед ЧМ

Руководит подготовкой Алексей Чистяков — главный тренер ЖХК «Торнадо». Команда тренируется на короткой площадке — именно на такой будет проходить чемпионат мира в США с 31 марта по 7 апреля.



До старта турнира национальная команда примет участие в двух выставочных матчах: 23 марта в Москве хоккеистки сыграют с любительской командой «Град», а 28 марта, уже в Америке, команда сыграет со сборной Швейцарии.



«К каждому матчу мы относимся серьёзно, из любой игры можно извлечь пользу. В Москве нас ждёт встреча с ХК “Град” — командой ветеранов, мастеровитых спортсменок. По итогам игры со Швейцарией уже будем формировать окончательный состав команды и шлифовать технико-тактические действия. Игровой практики у девочек стало больше, в этом есть свой плюс. Но с другой стороны, на основных игроков легла очень большая нагрузка, часть народа перегружена. На подготовку сейчас отведено не так много времени: чемпионат России закончился, и уже через день команда отправилась на сбор. Так нам сначала приходится восстанавливать игроков, выравнивать их физическое состояние, а потом уже нагружать. Поэтому в следующем сезоне календарь ЖХЛ необходимо дорабатывать, тем более что год олимпийский, много времени будет отдано под сборную», — сказал главный тренер команды.



Тренерский штаб организует подготовку таким образом, чтобы игроки подошли к чемпионату мира на пике формы. Основной акцент делается на общую силу и выносливость, а также игру в неравных составах.



«Тренировки проходят в обычном режиме, отрабатываем борьбу один на один, игру в большинстве и меньшинстве, тактику. На каждой тренировке стараемся закреплять наработанное. Атмосфера в команде хорошая, у нас дружный коллектив. Несмотря на то что все из разных клубов, давно друг друга знаем и стараемся поддерживать. Ведь у нас одна общая цель», — рассказала Алевтина Штарёва.