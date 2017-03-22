С. Голубович: Конкуренция за попадание в состав сборной высокая, и это хорошо
Главный тренер сборной России U18 Сергей Голубович прокомментировал состав команды, вызванный для подготовки к чемпионату мира.
«На сбор приедут не только кандидаты, проявившие себя по ходу соревновательного цикла, но и ребята, которые по
Что касается игроков из североамериканских лиг, то ясность есть по четверым из них — Андрей Свечников, Ярослав Алексеев, Дмитрий Саморуков и Марк Рубинчик присоединятся к нам по ходу сбора. По оставшимся ребятам пока понимания нет. В любом случае, доказывать своё право на место в составе этим хоккеистам нужно будет так же, как и всем остальным.
Сбор традиционно начнём с углублённого медицинского обследования, после чего начнётся серьёзная работа. До вылета в Словакию проведем два выставочных матча, ещё два — в финальной части тренировочного лагеря в Братиславе, после чего определимся с окончательным составом на чемпионат мира», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.
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