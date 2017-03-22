Объявлен расширенный состав юниорской сборной России по хоккею на ЧМ-2017
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб юниорской сборной России по хоккею объявил расширенный состав на чемпионат мира 2017 года. Об этом сообщает
пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
В расположение команды в Новогорск вызваны 33 хоккеиста:
вратари — Арсений Ахметов («Ирбис», Молодежная хоккейная лига (МХЛ)), Петр Кочетков («Дизель», Высшая хоккейная лига (ВХЛ)), Димитрий Райко (ХК МВД, МХЛ), Кирилл Устименко («Динамо» СПб, ВХЛ);.
защитники — Вениамин Баранов («Динамо» СПб), Данила Галенюк («Мамонты Югры», МХЛ), Георгий Дедов («Русские Витязи», МХЛ), Егор Жданов («Кузнецкие Медведи», МХЛ), Владислав Казаманов, Александр Ковырин, Александр Осин (все — ХК МВД), Евгений Калабушкин (СКА-1946, МХЛ), Никита Охотюк («Белые Медведи», МХЛ), Семен Переляев («Ладья», МХЛ), Дмитрий Родионычев (ХК «Саров», ВХЛ);.
нападающие — Михаил Бицадзе («Динамо» Бшх, ВХЛ), Евгений Грошев («Ладья»), Александр Клисунов («Русские Витязи»), Виталий Кравцов («Челмет», ВХЛ), Даниил Лобанов («Красная армия», МХЛ), Алексей Липанов («Динамо» Бшх), Максим Марушев («Ирбис»), Иван Муранов (ХК МВД), Леонид Николенко («Ладья»), Кирилл Попов («Мамонты Югры»), Даниил Скориков («Толпар», МХЛ), Кирилл Слепец («Локо», МХЛ), Алексей Торопченко (ХК МВД), Александр Хованов («Ирбис»), Никита Шашков («Сибирские снайперы», МХЛ), Павел Шэн («Мамонты Югры»), Булат Шафигуллин («Реактор», МХЛ), Александр Яремчук («Мамонты Югры»).
Еще несколько хоккеистов вошли в резервный состав: вратарь — Максим Жуков («Грин Бэй Гэмблерс», Хоккейная лига США (USHL)); защитник — Марк Рубинчик («Саскатун Блэйдз», канадская Западная хоккейная лига (WHL)); нападающие — Ярослав Алексеев («Шербрук Финикс», Главная юниорская хоккейная лига Квебека (QMJHL)), Кирилл Максимов («Ниагара Айс Догс», Хоккейная лига Онтарио (OHL)), Павел Колтыгин («Драммондвилл Вольтижерс», QMJHL), Дмитрий Саморуков («Гелф Сторм», OHL), Андрей Свечников («Маскегон Ламберджэкс», USHL), Иван Чехович («Бэ-Комо Драккар», QMJHL), Никита Аноховский («Локо»).
Чемпионат мира пройдет с 13 по 23 апреля в словацких Попраде и
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