Гончаренко: Хоккеистки США сыграют на домашнем ЧМ, со счетов их никто не сбрасывает

Чемпионат мира по хоккею среди женщин пройдет с 31 марта по 7 апреля в американском городе Плимут. Ранее сообщалось, что сборная США может пропустить турнир из-за разногласий между игроками и руководством национальной федерации.

«Мы думаем, американки сыграют (на чемпионате мира), — сказала Гончаренко журналистам. — И надеемся достойно против них сыграть, со счетов не сбрасываем. Мне кажется, они поедут на чемпионат мира. Конечно, нам хотелось бы завоевать медаль на чемпионате мира. Чем выше будем — тем лучше».