Гончаренко: Хоккеистки США сыграют на домашнем ЧМ, со счетов их никто не сбрасывает
Хоккеистки сборной США, несмотря на конфликт с национальной федерацией, выступят на домашнем чемпионате мира, со счетов американок никто не сбрасывает, заявила защитник сборной России Ангелина Гончаренко.
Чемпионат мира по хоккею среди женщин пройдет с 31 марта по 7 апреля в американском городе Плимут. Ранее сообщалось, что сборная США может пропустить турнир
«Мы думаем, американки сыграют (на чемпионате мира), — сказала Гончаренко журналистам. — И надеемся достойно против них сыграть, со счетов не сбрасываем. Мне кажется, они поедут на чемпионат мира. Конечно, нам хотелось бы завоевать медаль на чемпионате мира. Чем выше будем — тем лучше».
«Приехали в сборную уставшие, но сейчас чувствуем себя гораздо лучше. Подготовка правильная вышла. Со сменой тренера не так много поменялось, может только
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