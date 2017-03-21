Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29157069/
21 марта 2017, 20:31 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Гончаренко: Хоккеистки США сыграют на домашнем ЧМ, со счетов их никто не сбрасывает

Хоккеистки сборной США, несмотря на конфликт с национальной федерацией, выступят на домашнем чемпионате мира, со счетов американок никто не сбрасывает, заявила защитник сборной России Ангелина Гончаренко.

Чемпионат мира по хоккею среди женщин пройдет с 31 марта по 7 апреля в американском городе Плимут. Ранее сообщалось, что сборная США может пропустить турнир из-за разногласий между игроками и руководством национальной федерации.

«Мы думаем, американки сыграют (на чемпионате мира), — сказала Гончаренко журналистам. — И надеемся достойно против них сыграть, со счетов не сбрасываем. Мне кажется, они поедут на чемпионат мира. Конечно, нам хотелось бы завоевать медаль на чемпионате мира. Чем выше будем — тем лучше».

«Приехали в сборную уставшие, но сейчас чувствуем себя гораздо лучше. Подготовка правильная вышла. Со сменой тренера не так много поменялось, может только какие-то упражнения в тренировках. Настроение рабочее, хотим побеждать», — добавила хоккеистка.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Чистяков: Бойкот ЧМ хоккеистками США — их дело, мы готовимся без изменений

Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков поведал о физическом состоянии своих подопечных перед чемпионатом мира, а также поделился мнением о ситуации вокруг американской команды, основной состав которой из-за конфликта с национальной ассоциацией может пропустить планетарный форум.
Еще 7 новостей  Все новости
20 марта

Британцы взяли допинг-пробы даже у российских смазчиков лыж

Осторожно, горячо: американские ринг-герлз

Главный по хоккею и наш дружище: умер знаменитый тренер