Чистяков: Бойкот ЧМ хоккеистками США — их дело, мы готовимся без изменений
Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков поведал о физическом состоянии своих подопечных перед чемпионатом мира, а также поделился мнением о ситуации вокруг американской команды, основной состав которой
из-за конфликта с национальной ассоциацией может пропустить планетарный форум.
«На основных игроков в этом сезоне легла большая нагрузка. После чемпионата мира мы будем разговаривать с представителями КХЛ, стоит ли нам оставлять три игры в олимпийский год. Часть народа очень перегружена, ну, а пошло ли это на пользу — покажет ЧМ. Девчонки находятся под нагрузкой, они довольно неплохо себя чувствуют.
Сборная США может бойкотировать чемпионат мира? Очень не хотелось бы комментировать эту ситуацию. Это их внутренние дела. Я думаю, что они всё порешат и договорятся. А мы будем готовиться
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