Трехкратному чемпиону мира по хоккею Владимиру Константинову исполняется 50 лет

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Константинов родился в Мурманске, начинал в юношеском хоккее в местной команде «Судоверфь» (первый тренер — Петр Аникиев), а в 16 лет перебрался в ЦСКА, где сразу дебютировал в главной команде. ЦСКА в середине 80-х был непобедим в чемпионатах страны, и пробивались в его состав действительно выдающиеся хоккеисты. Юный Константинов отличался прежде всего своей универсальностью — мог сыграть как в защите, так и в нападении.

Не имея много игрового времени и не отличаясь результативностью, юный Константинов выделялся на льду прежде всего неуступчивостью и жесткостью, которая станет его «визитной карточкой». В 1986 году Константинов попал в молодежную сборную СССР, которая ярко выступила на чемпионате мира в Канаде, победив во всех семи матчах турнира. Константинов был на год моложе большинства партнеров, среди которых были самые талантливые молодые нападающие тех лет — Валерий Каменский и Игорь Вязьмикин.

Весной того же года Константинов заменил Вязьмикина в главной команде страны, которая готовилась к домашнему чемпионату мира. Попадание 19-летнего Константинова на этот турнир стало неожиданным, однако решение Виктора Тихонова себя оправдало. Юный хоккеист провел турнир в четвертом звене нападения с Каменским и Сергеем Агейкиным из «Спартака». А сборная СССР победила во всех 10 матчах турнира, вернув себе чемпионский титул спустя три года.

В 1987 году Константинов сыграл еще на одном молодежном чемпионате мира, который вошел в историю массовой дракой между игроками сборных СССР и Канады в чехословацких Пьештянах. Турнир советская сборная провела неудачно, проиграв соперникам из Финляндии и Чехии и к заключительной встрече лишившись шансов на победу. В итоге не стали чемпионами и канадцы — обе сборные были дисквалифицированы за массовую драку.

Константинов дрался с защитником Стивом Чейссоном, с которым затем выступал за «Детройт». По свидетельствам канадских скаутов, наблюдавших за матчем, лишь один русский проявил в драке настоящее мастерство — это был Константинов.

Побег в Детройт

Сам Константинов выиграл еще два чемпионата мира — в 1989 и 1990 гг., став одним из лидеров обороны советской сборной. В 1989 году на драфте его выбрал клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт». Отъезд Константинова в 1991 году в США стал настоящим детективом — отпускать 24-летнего игрока в ЦСКА не хотели и пришлось идти на уловки. Легенда гласит, что у Владимира нашли загадочную болезнь, вылечить которую могли лишь в Северной Америке, куда он и отправился, несмотря на все препоны со стороны руководства ЦСКА.

Сезон 1991−92 гг. он начал уже в «Детройте», где к тому времени еще не было ни тренера Скотти Боумэна, ни «русской пятерки» — за «Красные крылья» выступал лишь сбежавший раньше Сергей Федоров. Но вскоре в Детройт приехал нападающий Вячеслав Козлов, а затем к команде присоединились и ветераны Вячеслав Фетисов с Игорем Ларионовым. В регулярном чемпионате 1995−96 гг. Константинов заработал фантастический показатель полезности «плюс 60», а в следующем сезоне, после 42-летнего перерыва, «Детройт» выиграл Кубок Стэнли.

Редчайший случай — «Детройт» победил в финале «Филадельфию» в четырех матчах, а решающий состоялся 7 июня 1997 года. В клубе начались традиционные праздничные мероприятия после чемпионского сезона, одна из вечеринок состоялась 13 июня в местном гольф-клубе. Однако Константинов, Фетисов и клубный массажист Мнацаканов решили отправиться на другое мероприятие в более узком кругу, наняв лимузин с водителем — неким Ричардом Гнайдой. Он сел за руль, не имея водительских прав, да и к тому же решил покурить марихуану; в итоге Гнайда не справился с управлением — машина на большой скорости врезалась в дерево.

Фетисов в аварии практически не пострадал, а Константинов и Мнацаканов получили серьезные травмы головы и впали в кому. После чего последовал длительный процесс восстановления, который продолжается до сих пор. Гнайда был осужден на девять месяцев тюремного заключения, однако адвокатам потерпевших так и не удалось взыскать с него и фирмы, предоставившей лимузин, многомиллионную компенсацию. Помогал в лечении Константинова клуб и многочисленные друзья в хоккейном мире.

Через год «Детройт» снова выиграл Кубок Стэнли, и самым трогательным эпизодом с награждения команды почетным трофеем стал выезд на лед Константинова в инвалидной коляске. Вместе с партнерами Константинова принимал в Белом доме и тогдашний президент США Билл Клинтон. Константинов провел в клубе шесть сезонов, получив за жесткую игру против лидеров соперника прозвище «Владинатор». Его 16-й номер официально из обращения не выведен, но в знак уважения к Константинову ни один хоккеист «Детройта» больше его не берет.

Константинов остался жить в США, получив гражданство этой страны. Он уже способен сам ходить и выполнять мелкие домашние обязанности, часто посещает матчи «Детройта». Однако полного восстановления функций мозга так и не произошло.