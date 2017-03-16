Юрий Файков возглавит тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею (U18) на ЧМ в Словакии
16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юрий Файков возглавит тренерский штаб юниорcкой сборной Беларуси по хоккею (U18) на чемпионате мира в Словакии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.
Команда 18 марта в РЦОП «Раубичи» начнет подготовку к важному старту, где будет работать до 29 марта. Юниорская сборная продолжит тренировки в Чехии, где проведет товарищеские матчи: 2 и 3 апреля белорусские хоккеисты сыграют с чешской командой «Комета-Брно U21», 7 апреля сразятся с юниорской сборной США, а 8 апреля наших ребят ожидает товарищеский поединок против сверстников из Швейцарии. 12 апреля команда прибудет в словацкий
Юниорский чемпионат мира для игроков до 18 лет в
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