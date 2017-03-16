Юрий Файков возглавит тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею (U18) на ЧМ в Словакии

Команда 18 марта в РЦОП «Раубичи» начнет подготовку к важному старту, где будет работать до 29 марта. Юниорская сборная продолжит тренировки в Чехии, где проведет товарищеские матчи: 2 и 3 апреля белорусские хоккеисты сыграют с чешской командой «Комета-Брно U21», 7 апреля сразятся с юниорской сборной США, а 8 апреля наших ребят ожидает товарищеский поединок против сверстников из Швейцарии. 12 апреля команда прибудет в словацкий Спишска-Нова-Вес. На месте соревнований тренерский штаб огласит окончательный состав команды из 20 хоккеистов и 3 вратарей.

Юниорский чемпионат мира для игроков до 18 лет в топ-дивизионе стартует 13 апреля в словацких городах Попрад и Спишска-Нова-Вес. В группе В белорусская сборная сыграет первый матч со сверстниками из США, 14 апреля встретится с Чехией, 16 апреля проведет матч с Швецией и 17 апреля — с Россией. Четыре лучшие команды из группы выйдут в четвертьфинал мирового форума.