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15 марта 2017, 13:54 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Три российских арбитра будут работать на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Три российских судьи будут работать на чемпионате мира по хоккею в Париже и Кельне в 2017 году. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Главный арбитр Роман Гофман, лайнсмены Глеб Лазарев и Александр Отмахов вошли в список из 32 рефери, которые будут обслуживать турнир.

Гофман обслуживал финал чемпионата мира 2016 года в Москве, где встречались сборные Финляндии и Канады (0:2).

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая.
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