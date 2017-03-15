Три российских арбитра будут работать на чемпионате мира по хоккею

Главный арбитр Роман Гофман, лайнсмены Глеб Лазарев и Александр Отмахов вошли в список из 32 рефери, которые будут обслуживать турнир.

Гофман обслуживал финал чемпионата мира 2016 года в Москве, где встречались сборные Финляндии и Канады (0:2).

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая.