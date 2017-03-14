«Снова ждем Овечкина?» Кто приедет в сборную России на чемпионат мира из Америки

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Вообще хотелось бы узнать, поедут ли игроки НХЛ на Олимпиаду в Корею. Если нет, то на чемпионат мира нужно брать сборную из хоккеистов КХЛ, чтобы уже сейчас наигрывать состав на серьезном турнире.

Но решение это, скорее всего, НХЛ примет не раньше мая. Так, по Сочи-2014 все было объявлено вообще в июле 2013-го. Поэтому отталкиваться от этого не стоит. На чемпионат мира в Кельн и Париж, как и раньше, должны ехать все сильнейшие.

Кто может попасть в сборную из Западной конференции? Александр Бурмистров («Аризона»), Семен Варламов, Никита Задоров (оба — «Колорадо») имеют проблемы со здоровьем разной степени тяжести. Вряд ли вызов получит возрастной защитник «Эвеланш» Федор Тютин, а его одноклубник — форвард Михаил Григоренко — не слишком убедителен.

Возможно, стоит попробовать в сборной габаритного Никиту Трямкина. Он закрепился в «Ванкувере», а такой защитник-домосед бывает полезен.

И посмотрим, сможет ли «Лос-Анджелес» вытеснить «Сент-Луис» из зоны плей-офф. Если да, то настоящим джокером для сборной станет Владимир Тарасенко.

Еще возможен вариант, что уже в первом раунде «Сент-Луис» сыграет с «Чикаго» (Артемий Панарин, Артем Анисимов). В таком случае сборная России гарантированно получит топ-звезд.

На Востоке наших игроков побольше. Интересно, вызовут ли защитника Дмитрия Куликова? Очень уж неудачный сезон он проводит в «Баффало».

Скорее всего, без плей-офф останется «Филадельфия». А это защитник Иван Проворов и форвард Роман Любимов — реальное усиление сборной.

Если «Айлендерс» выпихнет «Торонто» из зоны плей-офф, то на чемпионат мира можно брать защитников Никиту Зайцева, Алексея Марченко, форварда Никиту Сошникова. Если не выпихнет, то всегда пригодится Николай Кулемин.

И смотрим, попадет ли в плей-офф «Тампа», где есть две топ-звезды (Андрей Василевский, Никита Кучеров) и очень хороший игрок Владислав Наместников.

А еще после первого раунда наверняка освободится какой-то из клубов — «Вашингтон», «Питтсбург», «Монреаль», «Коламбус». Овечкин, Кузнецов, Орлов, Малкин, Радулов, Емелин, Нестеров, Марков, Бобровский — вот они, козыри.

Так что по нашей версии в составе сборной России в мае снова будет 8−10 игроков из НХЛ. И обязательно какие-нибудь звезды. Скоро все узнаем!

Павел Лысенков