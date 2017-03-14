«Снова ждем Овечкина?» Кто приедет в сборную России на чемпионат мира из Америки
За месяц до начала
плей-офф Кубка Стэнли можно прикинуть, кого получит сборная России на чемпионат мира.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вообще хотелось бы узнать, поедут ли игроки НХЛ на Олимпиаду в Корею. Если нет, то на чемпионат мира нужно брать сборную из хоккеистов КХЛ, чтобы уже сейчас наигрывать состав на серьезном турнире.
Но решение это, скорее всего, НХЛ примет не раньше мая. Так, по Сочи-2014 все было объявлено вообще в июле 2013-го. Поэтому отталкиваться от этого не стоит. На чемпионат мира в Кельн и Париж, как и раньше, должны ехать все сильнейшие.
Кто может попасть в сборную из Западной конференции? Александр Бурмистров («Аризона»), Семен Варламов, Никита Задоров (оба — «Колорадо») имеют проблемы со здоровьем разной степени тяжести. Вряд ли вызов получит возрастной защитник «Эвеланш» Федор Тютин, а его одноклубник — форвард Михаил Григоренко — не слишком убедителен.
Возможно, стоит попробовать в сборной габаритного Никиту Трямкина. Он закрепился в «Ванкувере», а такой
И посмотрим, сможет ли «Лос-Анджелес» вытеснить «Сент-Луис» из зоны
Еще возможен вариант, что уже в первом раунде «Сент-Луис» сыграет с «Чикаго» (Артемий Панарин, Артем Анисимов). В таком случае сборная России гарантированно получит
На Востоке наших игроков побольше. Интересно, вызовут ли защитника Дмитрия Куликова? Очень уж неудачный сезон он проводит в «Баффало».
Скорее всего, без
Если «Айлендерс» выпихнет «Торонто» из зоны
И смотрим, попадет ли в
А еще после первого раунда наверняка освободится
Так что по нашей версии в составе сборной России в мае снова будет 8−10 игроков из НХЛ. И обязательно
Павел Лысенков
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