Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29062711/
13 марта 2017, 20:00 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Первый канал покажет ЧМ по хоккею в традиционном для себя объеме

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Первый канал будет транслировать матчи чемпионата мира по хоккею 2017 года примерно в тех же объемах, что и в предыдущие годы — несколько игр с участием сборной России. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер канала Александр Файфман.

Первый канал покажет ЧМ по хоккею в традиционном для себя объеме - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В декабре во время Кубка Первого канала в Москве канал отказался показывать два матча сборных России из трех, мотивируя это низким интересом турнира у аудитории.

«Нам принадлежат права (на показ игр ЧМ — прим. ТАСС), мы покажем его, транслировать будем примерно в том же объеме, что и предыдущие годы, — несколько матчей с участием сборной России, не больше, но и не меньше. Все остальные матчи уйдут к тому, кто захочет разделить с нами финансовое бремя. “Матч ТВ” хочет, других предложений пока нет», — сообщил Файфман.

В прошлом году Первый канал транслировал в прямом эфире четыре матча чемпионата мира с участием сборной страны: два на групповом этапе — с чехами и шведами, четвертьфинал с немцами и матч за третье место с командой США.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне (Германия) и Париже. Сборная России выступит в группе А в Кельне вместе с командами Германии, Дании, Италии, Латвии, Словакии, США и Швеции.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Еще 7 новостей  Все новости
13 марта

Макларен заявил, что не горит желанием проводить новые допинговые расследования

Первый канал покажет ЧМ по хоккею в традиционном для себя объеме

Кущенко: бюджет клуба Единой лиги ВТБ должен составлять не менее $3 млн