Первый канал покажет ЧМ по хоккею в традиционном для себя объеме

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В декабре во время Кубка Первого канала в Москве канал отказался показывать два матча сборных России из трех, мотивируя это низким интересом турнира у аудитории.

«Нам принадлежат права (на показ игр ЧМ — прим. ТАСС), мы покажем его, транслировать будем примерно в том же объеме, что и предыдущие годы, — несколько матчей с участием сборной России, не больше, но и не меньше. Все остальные матчи уйдут к тому, кто захочет разделить с нами финансовое бремя. “Матч ТВ” хочет, других предложений пока нет», — сообщил Файфман.

В прошлом году Первый канал транслировал в прямом эфире четыре матча чемпионата мира с участием сборной страны: два на групповом этапе — с чехами и шведами, четвертьфинал с немцами и матч за третье место с командой США.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне (Германия) и Париже. Сборная России выступит в группе А в Кельне вместе с командами Германии, Дании, Италии, Латвии, Словакии, США и Швеции.