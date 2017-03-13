А. Костицын прибыл в расположение сборной Беларуси для подготовки к ЧМ
Нападающий ХК «Сочи» Андрей Костицын прибыл в расположение сборной Беларуси для подготовки к чемпионату мира.
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Тренировочный сбор команды Дэйва Льюиса продлится до старта мирового первенства. Кроме того, в планах игрока участие в Еврочеллендже. В апреле Андрей Костицын вместе со своими партнёрами по сборной проведут по две игры с Латвией, Германией, Швецией и Францией.
Чемпионат мира пройдет в период с 5 по 21 мая в Кельне (Германия) и Париже. Соперниками национальной команды Беларуси по группе будут сборные Канады, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Франции и Словении.
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