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13 марта 2017, 15:19 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

А. Костицын прибыл в расположение сборной Беларуси для подготовки к ЧМ

Нападающий ХК «Сочи» Андрей Костицын прибыл в расположение сборной Беларуси для подготовки к чемпионату мира.

Нападающий ХК Сочи Андрей Костицын прибыл в расположение сборной <span class=error>Беларуси</span> для подготовки к чемпионату мира. Увеличить
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Тренировочный сбор команды Дэйва Льюиса продлится до старта мирового первенства. Кроме того, в планах игрока участие в Еврочеллендже. В апреле Андрей Костицын вместе со своими партнёрами по сборной проведут по две игры с Латвией, Германией, Швецией и Францией.

Чемпионат мира пройдет в период с 5 по 21 мая в Кельне (Германия) и Париже. Соперниками национальной команды Беларуси по группе будут сборные Канады, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Франции и Словении.

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