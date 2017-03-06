Предварительная презентация заявки Беларуси и Латвии на проведение ЧМ-2021 состоялась в Цюрихе

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Совместную заявку Беларуси и Латвии оценочному комитету Международной федерации хоккея (ИИХФ) представили председатель ФХБ Игорь Рачковский и генеральный секретарь организации Ярослав Завгородний, а также генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс.

«Наша презентация произвела хорошее впечатление на членов оценочного комитета ИИХФ. Но Финляндия, безусловно, является серьезным соперником в этой борьбе. По окончании презентации члены комитета рекомендовали обе заявки представить на итоговое голосование, которое пройдет 19 мая на ежегодном Конгрессе ИИХФ в Кельне», — сказал Ярослав Завгородний.

Конкурентом Беларуси и Латвии, подавших совместную заявку на организацию топ-турнира в январе текущего года, является Финляндия, ранее уже восемь раз становившаяся хозяйкой мирового форума.

Беларусь становилась хозяйкой мирового форума сильнейших хоккеистов в 2014 году, а Латвия — в 2006-м, где сборная Беларуси добилась наиболее значимого успеха за время выступления на чемпионатах мира, заняв шестое место.