Предварительная презентация заявки Беларуси и Латвии на проведение ЧМ-2021 состоялась в Цюрихе
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Цюрихе состоялась предварительная презентация заявок стран — претендентов на получение права проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.
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Совместную заявку Беларуси и Латвии оценочному комитету Международной федерации хоккея (ИИХФ) представили председатель ФХБ Игорь Рачковский и генеральный секретарь организации Ярослав Завгородний, а также генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс.
«Наша презентация произвела хорошее впечатление на членов оценочного комитета ИИХФ. Но Финляндия, безусловно, является серьезным соперником в этой борьбе. По окончании презентации члены комитета рекомендовали обе заявки представить на итоговое голосование, которое пройдет 19 мая на ежегодном Конгрессе ИИХФ в Кельне», — сказал Ярослав Завгородний.
Конкурентом Беларуси и Латвии, подавших совместную заявку на организацию
Беларусь становилась хозяйкой мирового форума сильнейших хоккеистов в 2014 году, а Латвия — в 2006-м, где сборная Беларуси добилась наиболее значимого успеха за время выступления на чемпионатах мира, заняв шестое место.
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