Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/28989473/
6 марта 2017, 18:57 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | БЕЛТА

Предварительная презентация заявки Беларуси и Латвии на проведение ЧМ-2021 состоялась в Цюрихе

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Цюрихе состоялась предварительная презентация заявок стран — претендентов на получение права проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Совместную заявку <span class=error>Беларуси</span> и Латвии оценочному комитету Международной федерации хоккея (<span class=error>ИИХФ</span>) представили председатель <span class=error>ФХБ</span> Игорь <span class=error>Рачковский</span> и генеральный секретарь организации Ярослав <span class=error>Завгородний</span> а также генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Совместную заявку Беларуси и Латвии оценочному комитету Международной федерации хоккея (ИИХФ) представили председатель ФХБ Игорь Рачковский и генеральный секретарь организации Ярослав Завгородний, а также генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс.

«Наша презентация произвела хорошее впечатление на членов оценочного комитета ИИХФ. Но Финляндия, безусловно, является серьезным соперником в этой борьбе. По окончании презентации члены комитета рекомендовали обе заявки представить на итоговое голосование, которое пройдет 19 мая на ежегодном Конгрессе ИИХФ в Кельне», — сказал Ярослав Завгородний.

Конкурентом Беларуси и Латвии, подавших совместную заявку на организацию топ-турнира в январе текущего года, является Финляндия, ранее уже восемь раз становившаяся хозяйкой мирового форума.

Беларусь становилась хозяйкой мирового форума сильнейших хоккеистов в 2014 году, а Латвия — в 2006-м, где сборная Беларуси добилась наиболее значимого успеха за время выступления на чемпионатах мира, заняв шестое место.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Жамнов: Скауты сборной РФ могут отправиться для переговоров с игроками НХЛ в апреле

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Представители скаутской службы сборной России могут отправиться в Северную Америку для просмотра кандидатов в команду на чемпионат мира из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в начале апреля. Об этом ТАСС рассказал руководитель службы Алексей Жамнов.
Еще 7 новостей  Все новости
28 февраля

Они нас убьют: 12 бактерий опасных для здоровья человека

В Харбине открылся развлекательный парк льда и снега

Минтранс будет способствовать приходу в Беларусь лоукостов