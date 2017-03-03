Жамнов: Скауты сборной РФ могут отправиться для переговоров с игроками НХЛ в апреле
МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Представители скаутской службы сборной России могут отправиться в Северную Америку для просмотра кандидатов в команду на чемпионат мира из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в начале апреля. Об этом ТАСС рассказал руководитель службы Алексей Жамнов.
Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне. Сборная России сыграет на предварительном этапе в Кельне с командами США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.
«Если поездка будет, то это будет в начале апреля — это последняя неделя регулярного сезона в НХЛ. Не готов сказать, какой будет маршрут — знаю только, что если полетим, то будем разговаривать конкретно с игроками, которых будем приглашать на чемпионат мира», — сказал он.
Олимпийская сборная России (игроки не старше 25 лет) в середине марта сыграет товарищеские матчи в южнокорейском Пхенчхане, где в следующем году пройдут Олимпийские игры. «Я поеду также в Корею, чтобы ознакомиться с местными условиями и посмотреть инфраструктуру Олимпиады», — подчеркнул Жамнов.
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