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3 марта 2017, 14:49 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Жамнов: Скауты сборной РФ могут отправиться для переговоров с игроками НХЛ в апреле

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Представители скаутской службы сборной России могут отправиться в Северную Америку для просмотра кандидатов в команду на чемпионат мира из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в начале апреля. Об этом ТАСС рассказал руководитель службы Алексей Жамнов.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне. Сборная России сыграет на предварительном этапе в Кельне с командами США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.

«Если поездка будет, то это будет в начале апреля — это последняя неделя регулярного сезона в НХЛ. Не готов сказать, какой будет маршрут — знаю только, что если полетим, то будем разговаривать конкретно с игроками, которых будем приглашать на чемпионат мира», — сказал он.

Олимпийская сборная России (игроки не старше 25 лет) в середине марта сыграет товарищеские матчи в южнокорейском Пхенчхане, где в следующем году пройдут Олимпийские игры. «Я поеду также в Корею, чтобы ознакомиться с местными условиями и посмотреть инфраструктуру Олимпиады», — подчеркнул Жамнов.

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