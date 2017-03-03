Жамнов: Скауты сборной РФ могут отправиться для переговоров с игроками НХЛ в апреле

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне. Сборная России сыграет на предварительном этапе в Кельне с командами США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.

«Если поездка будет, то это будет в начале апреля — это последняя неделя регулярного сезона в НХЛ. Не готов сказать, какой будет маршрут — знаю только, что если полетим, то будем разговаривать конкретно с игроками, которых будем приглашать на чемпионат мира», — сказал он.

Олимпийская сборная России (игроки не старше 25 лет) в середине марта сыграет товарищеские матчи в южнокорейском Пхенчхане, где в следующем году пройдут Олимпийские игры. «Я поеду также в Корею, чтобы ознакомиться с местными условиями и посмотреть инфраструктуру Олимпиады», — подчеркнул Жамнов.