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Владимир Петров родился 30 июня 1947 года в подмосковном Красногорске и является воспитанником столичных «Крыльев Советов», в составе которых в 1965 году дебютировал в чемпионате СССР. Отыграв за «Крылья» три года, Петров в 20 лет перешел в ЦСКА, где выступал в общей сложности 14 лет, выиграв 11 чемпионатов страны.

Поначалу Петров выходил на лед с прославленными ветеранами — Александром Альметовым и Вениамином Александровым. В 1969 году Владимир Петров впервые сыграл на чемпионате мира — в японском Саппоро, где тренеры национальной команды Аркадий Чернышев и Анатолий Тарасов впервые опробовали тройку Михайлов — Петров — Харламов, ставшую впоследствии легендарной.

Именно это звено стало лучшим в составе советской сборной на чемпионате мира в Японии, а Петров окончательно закрепился в ее составе. Владимира Петрова отличали прежде всего умелые действия в обороне — как и подобает физически мощному центрфорварду. Петров также обладал сильнейшим броском, чем отличался от своего партнера и товарища в жизни Бориса Михайлова, признававшегося, что он «от синей линии до ворот не добивал».

Рекорд на все времена

В 1973 году сборная СССР установила вечный рекорд результативности на чемпионатах мира, забросив 100 шайб в ворота соперников на домашнем мировом первенстве. 18 голов забил Владимир Петров, и этот показатель также остается рекордом на все времена.

Петров выиграл девять чемпионатов мира, последний — в 1981 году, в 33-летнем возрасте. К тому времени армейцев возглавлял уже Виктор Тихонов, который строил новую команду. Михайлов уже завершил карьеру, Харламов осенью разбился в автокатастрофе, а Петров перебрался в СКА из Ленинграда, где отыграл еще два сезона. Перед уходом из ЦСКА Петров выступал в звене с молодыми армейскими надеждами Сергеем Макаровым и Владимиром Крутовым, передав эстафету следующему легендарному звену в истории советского хоккея: вскоре Петрова в центре сменил Игорь Ларионов.

В 1972 и 1976 годах Владимир Петров выиграл золотые олимпийские медали в составе сборной СССР, в 1980-ом — серебряные. На чемпионатах мира и Олимпиадах он забросил 84 шайбы. Всего же на счету Владимира Петрова 370 шайб в 553 играх чемпионатов СССР, что является шестым результатом в истории.

В сезоне-1969/70 он забросил 51 шайбу — больше него за сезон в советских турнирах забивали лишь Вениамин Александров (53) и Всеволод Бобров (52). С 1970 года, когда в чемпионатах СССР стали определять и лучших бомбардиров по системе «гол + пас», Петров стал лучшим по этому показателю четырежды — в 1973, 1975, 1978 и 1979 годах.

В символическом клубе Боброва для лучших снайперов отечественного хоккея Петров занимает второе место вслед за Борисом Михайловым — 616 шайб, из которых 192 — в составе сборной СССР.

Первый президент ФХР

Завершив карьеру, Петров поработал тренером в СКА, однако в итоге проявил себя в роли функционера. Поработав председателем комитета ветеранов Федерации хоккея СССР, в 1992 году он возглавил образованную Федерацию хоккея России. Однако проработал в этой должности Владимир Владимирович лишь два года, уступив свой пост Валентину Сычу. Именно в годы руководства Петрова сборная России выиграла первый титул чемпиона мира — в 1993 году, когда команду возглавлял Борис Михайлов.

Петров также поработал генеральным менеджером московского «Спартака», ЦСКА и СКА, а в последние годы занимал пост президента клуба «Золотая шайба», который занимается проведением турниров для юных хоккеистов.

Владимир Петров награжден двумя орденами «Знак почета» (1975, 1978), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011), орденом Дружбы (1996), орденом «За службу Родине» II степени, двумя медалями «За трудовую доблесть» (1969, 1972), орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени. В 2006 году Петров был введен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF).