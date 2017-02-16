Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/28791418/
16 февраля 2017, 8:36 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Советский спорт

Борис Майоров: На ЧМ-2017 игроков НХЛ звать не надо! Устроим проверку

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров предлагает интересный вариант формирования сборной России на ближайшем чемпионате мира.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров предлагает интересный вариант формирования сборной России на ближайшем чемпионате мира. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— С чемпионатом мира-2017 в Кельне у нас весьма непростая ситуация, — считает Борис Майоров. — Очень многое зависит от того — примут ли игроки НХЛ участие в Олимпиаде? Ведь до сих пор не ясно — отпустят ли их в Корею заокеанские клубы. И очевидно, что стратегия формирования нашей сборной на ближайший чемпионат мира должна выстраиваться именно с учетом этого варианта.

— То есть, вы предлагаете вообще не приглашать энхаэловцев на чемпионат мира-2017? Смелый, но интересный ход!

— Давать рекомендации тренерскому штабу сборной я не собираюсь. Но вообще такой ход напрашивается. Если велика вероятность, что игроки НХЛ не сыграют на Олимпийских играх… Значит, на готовить запасной вариант. И делать это в условиях, максимально приближенных к боевым, — проверить сборную, составленную из игроков КХЛ на ближайшем чемпионате мира. Я бы так сделал. И не думаю, что у Знарка сейчас принципиально иное мнение. Как вариант, число энхаэловцев, которые войдут в состав российской команды на ЧМ-2017, должно быть минимальным.

— Позовет ли Знарок в Кельн молодых игроков, которые смогли неплохо показать себя на Евротуре?

— Это решение тренер примет сам. Но я предположу, что с учетом того, что сборная России одержала молодежным составом безоговорочные победы на двух этапах… На чемпионат мира в сборную попадут восемь, а то и десять игроков из нашей февральской команды.

— Но не больше?

— Давайте не забывать, что и в этом победном составе наверняка есть те, кто с точки зрения главного тренера, свой тест на Шведских играх не прошел. И потом… Куда мы денем две питерских тройки или магнитогорских товарищей? Но собрать национальную команду только из игроков КХЛ можно вполне. Причем, из очень приличных игроков. У нас ведь и на прошлых чемпионатах под руководством Знарка, лучшими бомбардирами сборной становились игроки, выступающие в России — Вадим Шипачев, Сергей Мозякин, Виктор Тихонов….

— И все же — не слишком ли сложный выбор предстоит сделать Знарку?

— Везти в Кельн одну молодежь, конечно, нельзя. Этот турнир — не площадка для экспериментов. На нем в команде обязательно должны быть проверенные игроки. Те, с кем Знарок уже брал медали на чемпионатах мира, на кого он может опереться в сложный момент. Но вот создать в такой команде молодую прослойку, которая себя хорошо зарекомендовала именно в этом сезоне, — можно и нужно. Такой подход был бы логичен в формировании нашей команды на ЧМ-2017.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Еще 7 новостей  Все новости
14 февраля

«Погиб при загадочных обстоятельствах…» Как умер 14-летний хоккеист из Подольска

Самое скандальное видео недели! Шипулин и Логинов не пожали руки Фуркаду

Как тренировался главный индеец СССР Гойко Митич и где он сейчас