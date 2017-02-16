Борис Майоров: На ЧМ-2017 игроков НХЛ звать не надо! Устроим проверку

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— С чемпионатом мира-2017 в Кельне у нас весьма непростая ситуация, — считает Борис Майоров. — Очень многое зависит от того — примут ли игроки НХЛ участие в Олимпиаде? Ведь до сих пор не ясно — отпустят ли их в Корею заокеанские клубы. И очевидно, что стратегия формирования нашей сборной на ближайший чемпионат мира должна выстраиваться именно с учетом этого варианта.

— То есть, вы предлагаете вообще не приглашать энхаэловцев на чемпионат мира-2017? Смелый, но интересный ход!

— Давать рекомендации тренерскому штабу сборной я не собираюсь. Но вообще такой ход напрашивается. Если велика вероятность, что игроки НХЛ не сыграют на Олимпийских играх… Значит, на готовить запасной вариант. И делать это в условиях, максимально приближенных к боевым, — проверить сборную, составленную из игроков КХЛ на ближайшем чемпионате мира. Я бы так сделал. И не думаю, что у Знарка сейчас принципиально иное мнение. Как вариант, число энхаэловцев, которые войдут в состав российской команды на ЧМ-2017, должно быть минимальным.

— Позовет ли Знарок в Кельн молодых игроков, которые смогли неплохо показать себя на Евротуре?

— Это решение тренер примет сам. Но я предположу, что с учетом того, что сборная России одержала молодежным составом безоговорочные победы на двух этапах… На чемпионат мира в сборную попадут восемь, а то и десять игроков из нашей февральской команды.

— Но не больше?

— Давайте не забывать, что и в этом победном составе наверняка есть те, кто с точки зрения главного тренера, свой тест на Шведских играх не прошел. И потом… Куда мы денем две питерских тройки или магнитогорских товарищей? Но собрать национальную команду только из игроков КХЛ можно вполне. Причем, из очень приличных игроков. У нас ведь и на прошлых чемпионатах под руководством Знарка, лучшими бомбардирами сборной становились игроки, выступающие в России — Вадим Шипачев, Сергей Мозякин, Виктор Тихонов….

— И все же — не слишком ли сложный выбор предстоит сделать Знарку?

— Везти в Кельн одну молодежь, конечно, нельзя. Этот турнир — не площадка для экспериментов. На нем в команде обязательно должны быть проверенные игроки. Те, с кем Знарок уже брал медали на чемпионатах мира, на кого он может опереться в сложный момент. Но вот создать в такой команде молодую прослойку, которая себя хорошо зарекомендовала именно в этом сезоне, — можно и нужно. Такой подход был бы логичен в формировании нашей команды на ЧМ-2017.