Представители оценочного комитета ИИХФ посетили с инспекционным визитом «Минск-Арену»
15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители оценочного комитета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Игор Немечек и Петер Форсберг посетили сегодня столицу Беларуси и ознакомились с рядом объектов, которые могут быть задействованы в случае, если совместная заявка Беларуси и Латвии получит право проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Представители ИИХФ не впервые приехали в Минске и знакомы с главным крытым спорткомплексом страны. Тем не менее, они тщательно осмотрели все объекты, которые входят в комплекс, и дали высокую оценку готовности «Минск-Арены». «Последний раз был в Минске в сентябре 2016 года, когда проходила олимпийская квалификация к зимним Играм 2018 года. Если перед мировым форумом — 2014 в Беларуси говорили, что возможны проблемы в
Также представители ИИХФ изучили сегодня отели, которые были построены в Минске уже после 2014 года.
Члены оценочного комитета ИИХФ завтра посетят Ригу, после чего отправятся в Финляндию, которая также претендует на проведение чемпионата мира 2021 года.
Как сообщалось, Беларусь и Латвия подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года, о чем заявили в январе текущего года. Одним из основных спорткомплексов станет «Минск-Арена», на которой уже проводился финал мирового форума в 2014 году. Окончательное решение о месте проведения чемпионата будет принято 19 мая 2017 года в Кельне на конгрессе ИИХФ.
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