Представители оценочного комитета ИИХФ посетили с инспекционным визитом «Минск-Арену»

Представители ИИХФ не впервые приехали в Минске и знакомы с главным крытым спорткомплексом страны. Тем не менее, они тщательно осмотрели все объекты, которые входят в комплекс, и дали высокую оценку готовности «Минск-Арены». «Последний раз был в Минске в сентябре 2016 года, когда проходила олимпийская квалификация к зимним Играм 2018 года. Если перед мировым форумом — 2014 в Беларуси говорили, что возможны проблемы в каких-то направлениях, то сейчас этого сказать уже нельзя. Конечно, по сравнению с 2014-м к 2021 году арена будет уже не такая новая. Думаю, в любом случае, кроме каких-то небольших доработок, если они понадобятся, спорткомплекс не потребует преобразований. Преимущество «Минск-Арены» перед другими площадками — здесь есть все для хоккеистов: достаточное количество раздевалок, сушилок. Отмечу, что после 2014 года, в других местах, где проходил мировой форум, не на всех комплексах удавалось разместить команды из одной группы под одной крышей. Поэтому возможность комфортно расположиться всем участникам турнира — большой плюс «Минск-Арены», — отметил Игор Немечек.

Также представители ИИХФ изучили сегодня отели, которые были построены в Минске уже после 2014 года.

Члены оценочного комитета ИИХФ завтра посетят Ригу, после чего отправятся в Финляндию, которая также претендует на проведение чемпионата мира 2021 года.

Как сообщалось, Беларусь и Латвия подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года, о чем заявили в январе текущего года. Одним из основных спорткомплексов станет «Минск-Арена», на которой уже проводился финал мирового форума в 2014 году. Окончательное решение о месте проведения чемпионата будет принято 19 мая 2017 года в Кельне на конгрессе ИИХФ.