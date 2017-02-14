Сборная России: кто поедет на чемпионат мира?

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НХЛ

По-прежнему очень и очень многое в вопросе подбора состава на чемпионат мира зависит от того, какое решение примет НХЛ. Если даст согласие на участие в Олимпиаде, в Кельне наверняка появится солидный десант из-за океана. Но если все-таки откажется, чего не хотелось бы, ведь удовольствие видеть лучших из лучших против лучших из лучших мировой хоккей нам дарит не так уж часто, то ставка во многом будет сделана на ту молодежь, что в кои-то веки принесла сборной России победу в Евротуре за один этап до его окончания, разобравшись со всеми без исключения соперниками.

Не исключено, что если условный Кучеров освободится и будет здоров — его вызовут. Вот только гонка за плей-офф в Национальной хоккейной лиге в этом году сумасшедшая. И предсказать, кто мог бы приехать, сейчас не представляется возможным. Отвалились разве что «Аризона» с «Колорадо», могущие, впрочем, предоставить Бурмистрова и Задорова, но нужны ли они на данном этапе в случае отказа НХЛ от поездки в Корею — большой вопрос.

Правда, существует вариант, при котором решение будет снова отложено. ИИХФ и НХЛ уже несколько раз устанавливали дедлайн по его принятию, но каждый раз переносили. Сейчас речь идет о середине марта. Однако если вспомнить 2013 год, когда стоял вопрос о поездке в Сочи, и мартовские, и апрельские, и даже майские «последние сроки» оказывались предпоследними. А окончательное «да» было объявлено лишь 19 июля. Если сценарий повторится, тренерский штаб вряд ли будет дергаться в сторону героев Евротура. Так что данный вариант состава — чисто гипотетический. Хотя и основанный, помимо собственных наблюдений, на определенной информации из источников.

КАПРИЗОВ СЛОМАЛ ДВЕРЬ В СБОРНУЮ

Любопытен фактор Мозякина, так до Олега Знарка в этом сезоне и не доехавшего. Особым желанием выступать за сборную он, похоже, не горит. Если так — нужен ли он без мотивации? Хотя абсолютное большинство представленных игроков ему в подметки в плане мастерства не годятся. Если же он не поедет — хороший шанс будет у Шумакова. Назовем его «Мозякиным для бедных». Пока к нему есть определенные претензии, при том что Шалунов и Санников особых вопросов не вызывают. Интересная могла бы получиться тройка, в которой к тому же есть готовая пара форвардов под игру в меньшинстве.

С Гусевым, Шипачевым и Дадоновым все понятно. Два последних — кадры проверенные, а Гусев на Кубке «Карьяла» показал, что на уровне Евротура у него проблем не возникает. Даже без постоянных партнеров. Ковальчук и Дацюк — флагманы, находящиеся к тому же под рукой у Знарка. Вопрос тут — кто мог бы с ними играть в одной тройке. И вряд ли это будет игрок СКА: ни Плотников, ни Барабанов на ЧМ не наиграли при всем уважении. А больше и некому. Варианты, впрочем, есть. Интересно было бы посмотреть с двумя зубрами Капризова, буквально сломавшего дверь в сборную. Но им пригодился бы подбирающий, и Ничушкин в этом смысле мог бы развернуться.

Что до тройки Ткачева, то сам Владимир за три этапа не оставил сомнений в своей нужности. А Голышев блестяще сыграл на Шведских играх, впечатлив тренерский штаб. Боевитый, темповый, отрабатывающий назад — таких Знарок любит. Но ему придется пробиваться с низов — с самого первого сбора через Еврочеллендж с контрольными матча. Хотя ему это все равно по силам, если он продолжит в том же духе. Голышев с Ткачевым, кстати, здорово смотрелись в меньшинстве. Ну, а Телегин — как символ. Пусть и нельзя не заметить, что в сборной он играет значительно сильнее, находясь в другой роли.

МОЖНО БОРОТЬСЯ ЗА МЕДАЛИ

В защите все просто: наигранная пара Яковлев — Войнов, очень мощно помогающая атаке усилиями Вячеслава, Киселевич с Ожигановым, хорошо смотревшиеся у Знарка, в том числе — в таком вот сочетании, ну и магнитогорские, которых, правда, наверняка разведут. Без Белова никуда, но не стоит сбрасывать со счетов ярославских парней — у Гаврикова и Любушкина неплохие шансы.

В воротах сомнения вызывает исключительно позиция третьего номера. Который вряд ли появится на площадке. В последнее время Знарок берет с собой на нее молодых парней. Самсонов подходит идеально. А по Шестеркину и особенно Сорокину вопросов быть не может.