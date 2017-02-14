Сборная России: кто поедет на чемпионат мира?
Корреспондент «СЭ» анализирует, кто из игроков КХЛ, проявивших себя в этом сезоне на этапах Евротура, имеет хорошие шансы поехать на первенство планеты в мае.
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ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НХЛ
Не исключено, что если условный Кучеров освободится и будет здоров — его вызовут. Вот только гонка за
Правда, существует вариант, при котором решение будет снова отложено. ИИХФ и НХЛ уже несколько раз устанавливали дедлайн по его принятию, но каждый раз переносили. Сейчас речь идет о середине марта. Однако если вспомнить 2013 год, когда стоял вопрос о поездке в Сочи, и мартовские, и апрельские, и даже майские «последние сроки» оказывались предпоследними. А окончательное «да» было объявлено лишь 19 июля. Если сценарий повторится, тренерский штаб вряд ли будет дергаться в сторону героев Евротура. Так что данный вариант состава — чисто гипотетический. Хотя и основанный, помимо собственных наблюдений, на определенной информации из источников.
КАПРИЗОВ СЛОМАЛ ДВЕРЬ В СБОРНУЮ
Любопытен фактор Мозякина, так до Олега Знарка в этом сезоне и не доехавшего. Особым желанием выступать за сборную он, похоже, не горит. Если так — нужен ли он без мотивации? Хотя абсолютное большинство представленных игроков ему в подметки в плане мастерства не годятся. Если же он не поедет — хороший шанс будет у Шумакова. Назовем его «Мозякиным для бедных». Пока к нему есть определенные претензии, при том что Шалунов и Санников особых вопросов не вызывают. Интересная могла бы получиться тройка, в которой к тому же есть готовая пара форвардов под игру в меньшинстве.
С Гусевым, Шипачевым и Дадоновым все понятно. Два последних — кадры проверенные, а Гусев на Кубке «Карьяла» показал, что на уровне Евротура у него проблем не возникает. Даже без постоянных партнеров. Ковальчук и Дацюк — флагманы, находящиеся к тому же под рукой у Знарка. Вопрос тут — кто мог бы с ними играть в одной тройке. И вряд ли это будет игрок СКА: ни Плотников, ни Барабанов на ЧМ не наиграли при всем уважении. А больше и некому. Варианты, впрочем, есть. Интересно было бы посмотреть с двумя зубрами Капризова, буквально сломавшего дверь в сборную. Но им пригодился бы подбирающий, и Ничушкин в этом смысле мог бы развернуться.
Что до тройки Ткачева, то сам Владимир за три этапа не оставил сомнений в своей нужности. А Голышев блестяще сыграл на Шведских играх, впечатлив тренерский штаб. Боевитый, темповый, отрабатывающий назад — таких Знарок любит. Но ему придется пробиваться с низов — с самого первого сбора через Еврочеллендж с контрольными матча. Хотя ему это все равно по силам, если он продолжит в том же духе. Голышев с Ткачевым, кстати, здорово смотрелись в меньшинстве. Ну, а Телегин — как символ. Пусть и нельзя не заметить, что в сборной он играет значительно сильнее, находясь в другой роли.
МОЖНО БОРОТЬСЯ ЗА МЕДАЛИ
В защите все просто: наигранная пара Яковлев — Войнов, очень мощно помогающая атаке усилиями Вячеслава, Киселевич с Ожигановым, хорошо смотревшиеся у Знарка, в том числе — в таком вот сочетании, ну и магнитогорские, которых, правда, наверняка разведут. Без Белова никуда, но не стоит сбрасывать со счетов ярославских парней — у Гаврикова и Любушкина неплохие шансы.
В воротах сомнения вызывает исключительно позиция третьего номера. Который вряд ли появится на площадке. В последнее время Знарок берет с собой на нее молодых парней. Самсонов подходит идеально. А по Шестеркину и особенно Сорокину вопросов быть не может.
Насколько будет дееспособен такой состав? Определенно сможет бороться за медали. Очень скоростной, с рядом крайне опасных форвардов с быстрым броском и умением найти свободное пространство. Мастерства и умения обыграть один в один более чем достаточно. При этом есть сразу три пары нападающих под меньшинство — Шипачев — Дадонов, Шалунов — Санников и Ткачев — Голышев. Оборона вполне на уровне. Вратари — тоже. А самое главное, хватает ребята, у которых
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