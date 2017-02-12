Третьяк: Радует, что у нас есть большой список кандидатов в первую сборную РФ по хоккею

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В воскресенье российская команда заняла первое место на Шведских играх и досрочно победила на Евротуре.

«Меня радует, что у нас есть большой список кандидатов в первую сборную. Такие игроки, как Кирилл Капризов и Владимир Ткачев, уже могут выступать на высшем уровне. Молодежь в каждой игре показывала солидное мастерство, она у нас очень перспективная. Хорошо, что Знарок вместе с федерацией принял решение вызывать на этапы Евротура молодых игроков, которым дают шанс показать себя; самое главное, что ребята дисциплинированные и ложатся под шайбу, отдаваясь игре», — сказал Третьяк.

«Теперь будет головная боль у Знарка, и хорошо, что она есть. Когда есть выбор, это приятная головная боль. Знарок сейчас окажется как будто на месте главного тренера сборной Канады перед Кубком мира. Главное сейчас сделать правильный выбор, плюс не стоит забывать о ребятах из НХЛ (Национальной хоккейной лиги. — Прим. ТАСС), они тоже хотят повоевать за сборную», — добавил он.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Германии и Франции с 5 по 21 мая.